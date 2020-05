Studenten verlegen den Homeoffice ins Elternhaus

Seelze

Die Corona-Pandemie bringt viele Veränderungen mit sich, auch für Studenten. Viele von ihnen sind waren während der Semesterferien auf einen Besuch zu ihren Eltern in Seelze gefahren. Doch die Aussicht auf eine Universitätsstadt im Lockdown und der verschobene Uni-Start haben etliche der angehenden Akademiker dazu bewogen, ihren Aufenthalt in der Heimat einfach zu verlängern. Sich wieder in den Familienalltag zu integrieren, ist für die jungen Erwachsenen ungewohnt – es hat aber offenbar auch zahlreiche Vorteile.

Viel Zeit mit dem Pferd verbringen

Karina Pöpperling findet neben dem Online-Studium auch noch Zeit für ihr Pferd. Quelle: privat

Karina Pöpperling (22) ist BWL-Studentin im sechsten Semester und lebt in Bremen. Regelmäßig kommt sie am Wochenende in ihr Elternhaus nach Dedensen, um sich um ihr Pferd zu kümmern. Nun ist sie bereits seit Mitte März dort, besucht inzwischen Online-Vorlesungen und bereitet Hausarbeiten vor. „Im Juli habe ich eine mündliche Prüfung über die Plattform Zoom“, erzählt Pöpperling. Das digitale Studieren gefalle ihr aber nicht so gut, sie bevorzuge doch eher den Besuch von Vorlesungen und den Kontakt zu Freunden. „Online kommt man nicht so gut mit dem Professor in den Dialog“, erklärt die Studentin. Dass sie jetzt einen sehr langen Zeitraum in ihrem Elternhaus verbringt, bereite ihr aber keinerlei Probleme. Sie könne es durchaus genießen, nicht einkaufen zu müssen und mit den Familienmitgliedern gemeinsam zu kochen, berichtet Pöpperling. Auch, dass sie jetzt täglich Zeit mit ihrem Pferd verbringen könne, sei sehr schön.

Für den Großvater einkaufen

Sarah Siegmund ist online mit ihrer Uni in Köln verbunden. Quelle: privat

Sarah Siegmund (21) ist ebenfalls auf unbestimmte Zeit ins Elternhaus nach Seelze zurückgekehrt. Sie studiert an der Universität Köln im zweiten Semester Frühförderung. Seit Februar lebt sie nun in ihrem alten Kinderzimmer und genießt das Familienleben mit Eltern und zwei Schwestern. Auch sie besucht ihre Vorlesungen online und trifft so virtuell Dozenten und Mitstudenten. Dass sie sich auf diese Weise auch wieder in Seminaren mit anderen austauschen kann, begrüßt Siegmund. Auch sieht sie im digitalen Studium durchaus weitere Vorteile: „Da die Fahrtzeiten zur Uni komplett entfallen, hat man einfach mehr Freizeit.“ Während Siegmund in Köln ihr eigenes Leben führt, muss sie sich jetzt zu Hause wieder absprechen. Obwohl ihre Eltern ihr alle Freiheiten lassen, sei das trotzdem etwas komisch. Aber die Vorteile überwiegen, „es ist schön, das Hotel Mama für einen gewissen Zeitraum zu genießen“. Außerdem konnte die Studentin für ihren Großvater, der in Harenberg lebt, einkaufen und Besorgungen erledigen. Die Corona-Pandemie hat ihr gezeigt, wie wichtig ihr soziale Kontakte sind. „Das habe ich jetzt erst richtig realisiert, auch wie selbstverständlich das Reisen für mich immer war“, erzählt Siegmund.

Handwerken zu Hause

Niklas Weick (21) studiert an der Hochschule Hamm-Lippstadt Intelligent Systems Design im vierten Semester. Seit Ende Februar ist er Gast in seinem Elternhaus in Dedensen. Auch er musste sich mit den Herausforderungen des Online-Studiums anfreunden. „Alle Vorlesungen, die ich sonst auch hätte, finden statt“, sagt er. Präsentationen entfielen jedoch, weil keine Gruppenarbeiten mehr möglich sind. Sein Elternhaus sieht der Student eher als einen Ort der Entspannung und nicht als einen Ort zum Studieren. „Es ist einfach schön, bei der Familie zu sein und den Besuch zu genießen“, meint Weick. Obwohl er einen anderen Rhythmus als alle anderen Familienmitglieder habe, besonders was das Kochen angeht, sei die gemeinsame Zeit nicht anstrengend. Der Student freut sich über viel Platz, und er hilft bei handwerklichen Projekten in Haus und Garten. „Es war eine gute Möglichkeit, an der frischen Luft zu sein, ohne gegen Corona-Vorschriften zu verstoßen“, sagt er. Dennoch wird er demnächst wieder an seinen Studienort zurückkehren. Dort, sagt er, könne er einfach besser und intensiver lernen.

Von Heike Baake