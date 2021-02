Lohnde

Mit einem Spaten in der Hand die Leiter bis zum Storchennest erklimmen – diese Aufgabe überließ Landwirt Wilhelm Mensching am Donnerstag gern seinem Neffen. Jost Plate nahm geschickt und schnell die Sprossen: In zehn Metern Höhe reinigte er dann das Nest, ehe er es mit Stroh auspolsterte.

Die Leiterkonstruktion am Trecker ermöglicht die Arbeiten am Storchennest. Quelle: Heike Baake

Gräser im Storchennest

Das Storchennest auf Menschings Hof befindet sich auf einem stabilen Holzgestell. Vor rund fünf Jahren wurde es vom Naturschutzbund Nabu aufgestellt. Seitdem bietet es jedes Jahr einer Storchenfamilie ein Zuhause. Nachdem der Landwirt nun die ersten Störche gesichtet hatte, reagierte er sofort und läutete den Frühjahrsputz ein. Bedingt durch die Witterungsverhältnisse sei aus den Hinterlassenschaften der Störche eine feste Masse entstanden, aus der sogar Gräser gewachsen sind. „Man konnte es von unten sehen, es sah aus wie ein Pilz“, sagt Mensching. Er gehe davon aus, dass es sich dabei um Körner handele, die der Storch durch Stroh mit ins Nest gebracht habe.

Jost Plate säubert in schwindelnder Höhe das Storchennest. Quelle: Heike Baake

Nest mit Holz ausgepolstert

Plate musste mehrmals die an einem Trecker befestigte Leiter erklimmen. Nachdem aller Unrat aus dem Nest entfernt war, beförderte er kleine Holzstücke in einem Eimer nach oben und polsterte damit das Nest aus. „Ich denke, dass es dadurch trocken bleibt“, sagt Mensching. „Darüber legen wir noch Stroh.“

Zusätzlich wird für den Storch, der sich dort zur Familiengründung niederlässt, auf dem Grundstück weiteres Material ausgelegt. „Von unserem Weidenschnitt lasse ich Äste auf dem Grundstück liegen und auch noch Stroh“, erklärt der Landwirt. Das solle das ausgleichen, was der Storch sich sonst bei dem Baum- und Grünschnitt des Osterfeuers holen würden.

Landwirt Wilhelm Mensching und sein Neffe Jost Plate sind in Sachen Storchennest ein eingespieltes Team. Quelle: Heike Baake

Störche aus Spanien sind schon zurück

Die Störche, die derzeit schon in Seelze zu sehen sind, kommen aus Spanien, sagt der Nabu-Vorsitzender Friedhelm Ilse. Sie könnten sich jetzt die schönsten Nester aussuchen, denn ihre Artgenossen, die aus Afrika anreisen würden, kämen erst Anfang April. Nach einer 30-tägigen Brutzeit ist Anfang Juni mit Jungen zu rechnen, um die sich das Storchenpaar gemeinsam kümmert.

Rund 35 Tage sind sie dann mit der Aufzucht ihres Nachwuchses beschäftigt. Die Jungtiere, so Ilse, fliegen dann zwischen Mitte August und Anfang September gen Süden. Die älteren Störche folgen ihnen dann zwei Wochen später. Und im nächsten Jahr kommen sie sehr wahrscheinlich wieder zurück.

Von Heike Baake