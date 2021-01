Seelze

Es ist in Seelze eine liebevoll gepflegte Tradition, den Segen der Sternsinger zu erhalten. Aber auch hier gilt es, sich den Anforderungen an die Hygieneverordnungen anzupassen. Aus diesem Grund gibt es den Segen in diesem Jahr zum selber Kleben.

Viele Haushalte, ganz gleich welcher Konfession, freuen sich auf einen Segen für Haus oder Wohnung. Daher sind die Sternsinger unterwegs, allerdings ohne zu klingeln und zu singen. Die Aktion wird in Seelze mit einem sogenannten Rückkehrgottesdienst am Sonntag, 10. Januar, in der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit enden. Im dortigen Pfarrbüro konnten sich Interessierte auch mit ihrem Segenswunsch anmelden.

Film liefert Einblicke in Vorbereitung

Um alle 89 Segensgrüße zu verteilen, drehen die Sternsinger schon seit Jahresanfang ihre Runde und hinterlassen Grußbotschaften im Briefkasten. Diese bestehen aus einen Foto der Seelzer Sternsingerschar und zeigen den Link www.bit.ly/sternsinger-seelze2021 zum selbst produzierten Film. Der liefert Einblicke, wie sich die Kinder auf die Aktion und die Aussendung durch Pfarrer Christoph Lindner vorbereiteten.

Bitte um Spenden

Erstmalig gibt es bis Ende Januar auch einen Link www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/spendenaktion-anzeigen/?tw_e=8F824 zur Onlinespende speziell für die Seelzer Sternsinger, damit die Aktion kontaktlos stattfinden kann. „Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich rund 30 Haushalte weniger für einen Segen angemeldet“, sagt Janina Deichsel. Sie betreut die Sternsinger. „Entweder finden die Menschen es schade, die Kinder nicht persönlich empfangen zu können oder sie fürchten den persönliche Kontakte und haben noch nicht erfahren, dass es dieses Jahr einen Gruß mit Segen in den Briefkasten gibt“, sagt Deichsel. Auch die Teilnehmer der Gottesdienste, in denen es die Segen zum Mitnehmen gibt, sind seit Beginn der Pandemie stark begrenzt. „Manche Ältere haben vielleicht auch nicht die technischen Möglichkeiten, den Film zu sehen“, befürchtet die Sternsingerbetreuerin.

Arbeitsmigration ist Thema der Sternsinger

„Dafür erreichen wir dieses Jahr auch Menschen, die einfach mit ihrer Spende die Kinder dieser Welt unterstützen wollen“, so die Sternsinger-Koordinatorin. 2021 geht es um die Ukraine unter dem Motto „Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit“, wobei die Arbeitsmigration im Mittelpunkt steht. „In der Ukraine reicht das Gehalt manchmal nicht für eine Familie aus. Deshalb müssen Väter oder Mütter ins Ausland gehen, um zu arbeiten. Die Kinder bleiben dann alleine bei Verwandten oder Freunden zurück“, sagt Deichsel. Die Sternsinger unterstützen mit ihren Spenden Caritas-Häuser, die Betreuung und psychologische Hilfe für die betroffenen Kinder bieten.

Von Patricia Chadde