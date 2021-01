Seelze

Die Corona-Pandemie hat auch die Stadtverwaltung in Seelze mit rund 200 Mitarbeitern zu neuen Überlegungen gezwungen. „Wir pflegen das Selbstverständnis eines offenen Rathauses, sehen uns als Dienstleister und wollen den Bürgern großzügige Öffnungszeiten zur Verfügung stellen“, beschreibt der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg das Leitbild der Verwaltung. Deshalb sei auch die grundsätzlich bereits bestehende Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice noch weiter ausgebaut worden.

Stadt setzt auf Sicherheit

Klingenberg betont: „Wir haben schon immer solche Möglichkeiten für Kollegen geschaffen, die dann meist privates Gerät genutzt haben.“ Die Corona-Pandemie habe nun zu neuen Überlegungen geführt. Aus Infektionsschutzgründen habe die Verwaltung die Heimarbeit ausgeweitet. Aktuell gebe es 60 Homeofficeplätze, die voll ausgestattet seien. Weitere 20 Heimarbeitsplätze würden in Kürze eingerichtet. Nicht jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin benötige dabei eine aufwendige Computerausrüstung. So würden etwa Sozialarbeiter eher telefonisch Kontakt aufnehmen und halten. „Unser Ansatz war es, die Kontakte im Rathaus zu reduzieren“, erklärt der Erste Stadtrat. Dies sei gelungen. Die Büros im Rathaus seien jetzt nur noch von jeweils einem Mitarbeiter besetzt, die Kollegen wechselten sich ab. „Damit jeder mal in den Genuss oder die Bürde des Homeoffice kommt.“

Dienstleistung wird weiter angeboten

Ein Ziel sei auch gewesen, die Arbeitsprozesse nicht zu gefährden. Alles habe unter dem Gesichtspunkt gestanden, weiterhin als Dienstleister für die Menschen in der Stadt zur Verfügung zu stehen. „Das macht uns aus“, sagt Klingenberg. Es gebe normalerweise viel Kundenverkehr im Rathaus. Die Stadt versuche stets, mit kompetenten Ansprechpartnern für die Anliegen der Bürger da zu sein. Im vergangenen Jahr, das von der Pandemie geprägt gewesen sei, habe die Verwaltung ihre gewohnten Abläufe indes massiv verändern müssen.

Vieles geht am Telefon

„Wir sind auch noch nicht am Ende angekommen“, betont Klingenberg. Er verweist auf technische Grenzen, die etwa durch die IT-Sicherheit gesetzt würden. Nachgesteuert habe die Verwaltung etwa bei der Serverstruktur, um die Rechner schneller zu machen. „Damit sich nicht nur die Eieruhr dreht.“ Die durch die Pandemie ausgelösten Anstrengungen hätten einen „Riesenschub“ in Sachen Digitalisierung gebracht. So hätten sich zum Beispiel Videokonferenzen erfolgreich etabliert. Alles, was am Telefon möglich sei, werde auch telefonisch erledigt.

Offenes Haus bleibt das Ziel

Klingenberg betont, dass das Rathaus während der Pandemie nicht geschlossen worden sei, auch wenn die Abläufe angepasst wurden. Seit April gebe es eine Maskenpflicht im gesamten Gebäude, die Kantine sei schon vor Wochen geschlossen worden. Vieles könne von den Seelzern aber noch direkt im Rathaus erledigt werden. Das Bürgerbüro sei auf zwei Teams umgestellt worden, die im Schichtbetrieb arbeiten und untereinander keinen Kontakt haben. So könnten auch bei etwaigen Corona-Infektionen und der damit verbundenen Quarantäne die Prozesse aufrecht erhalten werden. Und die Bürger müssen jetzt vorab Termine vereinbaren, um Kontakte so minimal wie möglich zu halten. Das funktioniere gut: „Es gibt nur eine geringe Vorlaufzeit.“ Ein Auto anzumelden sei in Seelze kein Problem, nennt Klingenberg ein Beispiel. Sein Wunsch sei trotzdem, so schnell wie möglich zu dem offenen Haus mit Bürgerkontakten zurückkehren zu können. Aber: „Was jetzt gut gelaufen ist, werden wir natürlich beibehalten.“

Von Thomas Tschörner