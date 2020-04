Bibliothek öffnet am Montag wieder

Seelze

Fünf Wochen lang war die Stadtbibliothek an der Goethestraße wegen der Corona-Krise geschlossen. Am Montag, 27. April, öffnet die Einrichtung nun wieder ihre Türen für die Leser. Die Zahl derjenigen, die sich gleichzeitig in den Räumen der Bibliothek aufhalten dürfen, wird allerdings begrenzt. Außerdem sind die Nutzer dazu aufgefordert, die Abstandsregel einzuhalten.

„Wir freuen uns sehr darüber, unsere Leser wieder in der Stadtbibliothek begrüßen zu können“ sagt Leiterin Sabine Langbehn. Lesungen und andere Veranstaltungen wird es bis auf Weiteres allerdings nicht geben.

Die Bibliothek ist in der Regel montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem ist das Team der Bücherei unter Telefon (05137) 94559 zu erreichen.

Von Sandra Remmer