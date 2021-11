In den jetzt von der Verwaltung für das Bürgerbüro vorgesehenen Räumen an der Lange-Feld-Straße 6 in Letter hatte jahrelang die Hannoversche Volksbank eine Filiale betrieben. Im Oktober vergangenen Jahres war die Filiale in ein sogenanntes SB-Center umgewandelt worden, in dem den Kunden der Bank neben einem Geldautomaten auch ein Kontoauszugsdrucker sowie ein Selbstbedienungsterminal für Überweisungen, Daueraufträge und mehr rund um die Uhr zur Verfügung standen. Persönliche Beratungen waren seitdem im Kompetenzcenter an der Wunstorfer Straße 3 in Seelze möglich. Im Juni zog das SB-Center der Volksbank in Letter rund 70 Meter weiter an die Lange-Feld-Straße 20 und damit an einen neuen, barrierefreien Standort.