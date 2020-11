Das Gedenken zum Volkstrauertag fällt in Seelze in diesem Jahr noch stiller aus als sonst: Die Stadt hat alle öffentlichen Feiern abgesagt. Kränze werden in kleinstem Kreis und ohne Reden und Musik niedergelegt.

Einen Volkstrauertag in größerer Runde – wie hier am Ehrenmal in Seelze – wird es in diesem Jahr nicht geben. Quelle: Linda Tonn (Archiv)