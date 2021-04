Seelze

An der Heimstätten- und an der Schillerstraße sorgen seit einigen Tagen zehn neu gepflanzte Rotdorn-Bäume für ein besseres Klima. Dort und an zehn weiteren Straßen haben Mitarbeiter einer Fachfirma sowie des Betriebshofs insgesamt 29 Bäume gepflanzt. Weitere 17 sollen nach Auskunft von Stadtsprecher Carsten Fricke noch im April folgen.

Bäume sind bis zu zwölf Jahre alt

„Die Straßenbäume sind bis zu zwölf Jahre alt und haben einen Stammumfang von 16 bis 18 Zentimetern sowie einen Kronenansatz von mindestens 2,20 Metern“, sagt Matthias Kuhlmann, Baumsachverständiger von der städtischen Abteilung Mobilität und Entwässerung. Alle Bäume seien dreimal verschult – das heißt, dass sie bereits dreimal umgepflanzt wurden, um möglichst verzweigte Wurzeln auszubilden. Das soll zu einer verbesserten Standfestigkeit am neuen Standort führen.

Neue Bäume ersetzen zuvor gefällte

Viele der Bäume sind an derselben Stelle gepflanzt, an der auch zuvor Bäume standen, die aufgrund ihres Alters oder aus anderen Gründen abgestorben waren. Wie Carsten Fricke mitteilt, habe die Stadt an der Heimstättenstraße mit dem Rotdorn die gleiche Sorte gewählt, die auch zuvor dort stand. Auch an der Alfred-Nobel-Straße seien ein durch einen Unfall beschädigter Spitzahorn sowie an der Stöckener Straße drei kranke oder schon abgestorbene Winterlinden durch Bäume der gleichen Art ersetzt worden.

Amber blüht am Dahlienweg

Am Dahlienweg hat ein Beschluss von Letters Ortsrat dazu geführt, dass dort zehn neue Bäume der Sorte Amber gepflanzt sind. „Dort habe ich mich für den Amber entschieden, weil er ein Ahorn-ähnliches Blatt hat und dort auch Platanen stehen“, erläutert Kulhlmann. Zudem habe der Baum eine schöne gelbe bis tief orangerote Herbstfärbung und sei ein ideales Bienengehölz. An der Bremer Straße in Seelze sei die Entscheidung für Eisenholz-Bäume gefallen, die als sehr trockenheitsverträglich bezeichnet werden. Im Herrmannstal sei eine Blutbuche gepflanzt worden, da auf mehreren Privatgrundstücken ebenfalls einige Blutbuchen stehen. Außerdem pflanzten die Mitarbeiter des Fachbetriebs und des Betriebshofs jeweils eine Robinie an den Straßen Im Sande und Kurzer Kamp sowie eine Schwedische Mehlbeere an der Neuen Straße und an der Ludwig-Jahn-Straße. Auch dort ersetzen die neuen Bäume alte, die aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden mussten.

17 neue Bäume für Harenberg

Mitte April sollen zudem 17 junge Bäume an der Straße Böhmsche Wiesen gepflanzt werden. Dort hatte die Stadt im Februar 17 Zierbirnen fällen lassen, da diese mit ihrem massiven Fruchtfall unter anderem für ein sehr großes Wespenaufkommen sowie eine erhöhte Rutschgefahr auf der Fahrbahn und dem Gehweg gesorgt hatten. Dies hatte bei einigen Anwohnern für Empörung gesorgt.

Von Sandra Remmer