Auf der städtischen Internetseite kann nicht für lokale Unternehmen geworben werden. Das geht aus einer Stellungnahme der Verwaltung hervor. „Eine Kommune unterliegt dem Neutralitätsgebot und muss dem Gleichheitsgrundsatz folgen“, heißt es. Um Seelzer Anbieter etwa von regionalem Obst, Gemüse oder Fleisch zu unterstützen, hatten die Grünen im Juli gefordert, dass auf der städtischen Website www.seelze.de eine eigene Rubrik für Seelzer Lebensmittel erstellt wird. Ähnlich wie die Wochenmärkte sollten sie dort gesondert zu finden sein.

Das ist nicht möglich, so die Verwaltung. Die Stadt müsse Auskünfte und Empfehlungen „objektiv und sachgerecht“ erteilen. Die Präsentation einzelner ausgewählter Betriebe könne den Schluss rechtfertigen, dass die Kommune willentlich den wirtschaftlichen Gewinn einer ausgewählten Gruppe fördern wolle, heißt es.

Bestehende Plattform ausbauen

Die Idee der Grünen lehnt die Wirtschaftsförderung der Stadt allerdings nicht komplett ab. Sie schlägt vor, die vorhandene Seite www.hieristseelzedrin.de weiterzuentwickeln. Diese Onlineplattform war während der coronabedingten Schließungen ins Leben gerufen worden. Seelzer Unternehmen können sich dort kostenfrei registrieren und ein Profil mit Öffnungszeiten und Angebot anlegen.

Dort könne auch eine Rubrik für regionale Erzeugnisse erstellt werden, so die Verwaltung. Die Seite wird mit Fördermitteln der Region Hannover bezahlt. Jährlich bekommt die Stadt 200 Euro dafür zur Verfügung gestellt.

Die Wirtschaftsförderung will zusätzlich zu dieser Plattform auch in dem sozialen Netzwerk Instagram präsent sein. „Das Medium bietet die Möglichkeit, dass Betriebe und Erzeuger sich und ihre Produkte vorstellen können“, heißt es. Außerdem gäbe es Platz, um Neuigkeiten, Aktionen und Angebote zu verkünden. Das sei auch für eine jüngere Zielgruppe ansprechend. „Zudem ist zu erwarten, dass ein Instagram-Auftritt in Verbindung mit der Website deutlich mehr Reichweite generiert“, so die Verwaltung. Das könne helfen, die Marke „Regionales aus Seelze“ zu stärken.

