Letter

Impfen ohne Termin: Seit Mittwoch, 17. November, ist das im neu eröffneten Impfzentrum am Lampehof in Letter möglich. Die Stadtverwaltung hat in diesem Gebäude Räume angemietet, in denen von der Region Hannover beauftragte Fachkräfte montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr Erst- und Zweitimpfungen sowie auch die Booster-Impfung zur Auffrischung des Impfschutzes anbieten. Immunisiert wird mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech. Mitzubringen ist der Personalausweis und – falls vorhanden – das Impfbuch. Einverständniserklärungen und Anamnesebögen liegen nach Auskunft von Stadtsprecher Carsten Fricke auch in Türkisch, Farsi, Französisch, Arabisch und Kurdisch bereit.

Impfung in Seelze-Letter ohne Termin

„Ich bin sehr froh darüber, dass wir ab sofort ein zentrales und unkompliziertes Impfangebot in Seelze haben“, sagt Bürgermeister Alexander Masthoff. Das Angebot zu einem sehr einfachen und terminfreien Zugang zu einer Impfung richte sich auch und ganz besonders an Bürgerinnen und Bürger, die noch keinen Impfschutz vor dem Corona-Virus haben. Jeder, der will, könnte einfach vorbeikommen und sich nach einem kurzen Beratungsgespräch impfen lassen.

Hausärzte werden entlastet

Der Eröffnung des Impfzentrums vorausgegangen waren Gespräche zwischen der Region Hannover und der Stadt Seelze, die in wenigen Tagen zu diesem Ergebnis geführt haben. Rasch fanden der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg und der städtische Corona-Beauftragte Stefan Oltsch dann die verfügbaren Praxisräume am Lampehof 1 in Letter und damit eine ideale Immobilie, die die Stadt Seelze für die unmittelbare Nutzung anmietete. „Dieses Impfzentrum ist für uns sehr wichtig, weil wir damit ein niedrigschwelliges Angebot schaffen und zugleich die hausärztliche Regelversorgung entlasten können“, sagt Steffen Klingenberg.

Einverständniserklärung für Kinder

Für Kinder ab zwölf Jahren, für die der Impfstoff von Biontech/Pfizer inzwischen zugelassen ist, gelten besondere Regelungen. Minderjährige sollten idealerweise in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Sollten diese nicht dabei sein können, ist unbedingt eine schriftliche Einverständniserklärung nötig. Zusätzlich muss eine Kopie des Personalausweises des oder der unterzeichnenden Erziehungsberechtigten vorgelegt werden, mit der die Echtheit der Unterschrift überprüft werden kann. Wenn bei nicht verheirateten Sorgeberechtigten ein gemeinsames Sorgerecht besteht, müssen beide Erziehungsberechtigten unterschreiben, oder es muss eine entsprechende Erklärung vorliegen, dass einer der Erziehungsberechtigten die Zustimmung zur Impfung unterschreiben darf.

Wartezeiten sind möglich

Da die Impfungen ohne Termin erfolgen, sind gelegentlich auch etwas längere Wartezeiten möglich, teil Carsten Fricke mit. Seelzes Corona-Manager Stefan Oltsch hofft, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, die bisher noch nicht geimpft sind oder für die eine zweite oder dritte Impfung erforderlich beziehungsweise empfohlen ist, dieses kostenlose Angebot nutzen. „So können wir alle gemeinsam einen Teil dazu beitragen, dass das Infektionsrisiko sinkt und die Corona-Fallzahlen auch in Seelze möglichst niedrig bleiben“, betont er.

Von Sandra Remmer