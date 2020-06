Lohnde

Der CDU-Ortsverband Lohnde äußert erneut Bedenken gegen den bereits im Bau befindlichen Abfallbetrieb zwischen Mittellandkanal und Bahnlinie. In einem Schreiben an den Bürgermeister und die Fraktionen des Rates der Stadt Seelze malt die CDU Lohnde ein düsteres Bild. So soll sich hinter der Hafen Seelze GmbH ein „weitverzweigtes Netz von zum Teil international agierenden Industrieabfallbetrieben“ befinden, erklären die Christdemokraten. Die CDU verweist darauf, dass unter der Adresse der Hafen Seelze GmbH auch die Hafen Seelze Trading GmbH zu finden ist, die im Oktober 2019 gegründet worden sei und zu den nun auch die Hafen Seelze GmbH als Gesellschaft gehöre.

CDU befürchtet internationalen Umschlagplatz

„Für uns wird deutlich, dass über kurz oder lang die übelsten Abfälle mit unabsehbaren Gesundheitsfolgen im Rahmen eines internationalen Umschlagplatzes in Lohnde verarbeitet werden sollen“, meinen Carsten Bardischewski und Evelin Barckmann vom CDU-Ortsverband Lohnde. Die Nachfrage nach dem fehlenden Bauschild bei der Großbaustelle des Abfallbetriebes in Lohnde, das gesetzlich vorgeschrieben ist und bis heute nicht aufgestellt worden sei, habe die CDU Lohnde stutzig gemacht, erklärt der Vorsitzende Jörg Mahnke. Mahnke fragt, warum die Stadt Seelze diese Ordnungswidrigkeit nach Monaten nicht durchsetze. „Soll etwa der tatsächliche Bauherr nicht genannt werden und soll die wahre Geschäftstätigkeit nicht an die Öffentlichkeit gelangen?“, fragt er weiter. Hilfe erhoffen sich die besorgten Lohnder Christdemokraten von den Mitgliedern des Rates. Die Kommunalpolitiker sollten sich kundig machen und sich ehrlich fragen, ob „dieser neue Sachverhalt mit den damaligen Beweggründen für die Entscheidung der Ansiedlung des Abfallbetriebes noch im Einklang steht“, fordert Lohndes CDU.

Zwischen Bahnlinie (im Hintergrund) und Mittellandkanal entsteht der Abfallbetrieb. Quelle: Patricia Chadde

Stadt sieht Bestimmungen eingehalten

Die Stadtverwaltung sieht die Situation weniger dramatisch. Stadtsprecher Carsten Fricke verweist darauf, dass Stadtbaurat Dirk Perschel bereits im Ortsrat Lohnde deutlich gemacht habe, dass die Stadt einem Wechsel des Vorhabenträgers zustimmen müsse, da sich damit letztlich der Vertragspartner ändern würde. Dafür müsse der Rat dann einen Beschluss fassen. „Entsprechende Anträge der Hafen Seelze GmbH liegen der Stadt Seelze jedoch nicht vor“, betonte Fricke. Perschel habe auch dargestellt, dass die Baustelle sich im Rahmen der Genehmigung des Gewerbeaufsichtsamtes bewegen und die errichteten Bauten mit der Baugenehmigung deckungsgleich sein müssen. Als dritten für die Stadt relevanten Punkt habe der Stadtbaurat zudem genannt, dass sich der spätere Betrieb in Art und Umfang an die Bestimmungen der Baugenehmigung halten müsse. Trotz der von den Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes Lohnde genannten Neugründungen gebe es für die Verwaltung derzeit keine fundierten Anhaltspunkte, an der Einhaltung der genannten Bestimmungen zu zweifeln, erklärte Fricke. Dennoch habe die Stadt veranlasst, dass sich sowohl das Gewerbeaufsichtsamt als auch der Vorhabenträger noch einmal äußern.

Das vorgeschriebene Schild ist am Bauzaun angebracht. Quelle: Patricia Chadde

Bauschild ist vorhanden

Der Stadtsprecher stellte zudem klar, dass der CDU Lohnde bezüglich des angeblich fehlenden Bauschildes möglicherweise ein Missverständnis bezüglich der Größe und Ausführung eines solchen Schildes unterlaufen sei. Nach den gesetzlichen Vorgaben sei lediglich ein DIN-A 4-Blatt in einer wetterfesten Hülle vorgeschrieben. Dieses diene in erster Linie den an der Bauüberwachung beteiligten Behörden und sei am Bauzaun im Bereich des Zuganges an der Hafenstraße angebracht. „Somit wird der Vorhabenträger diesen Auflagen gerecht“, sagte Fricke.

120.000 Tonnen sind das jährliche Limit Westlich der Hafenstraße in Lohnde errichtet die Hafen Seelze GmbH derzeit auf einem Areal von rund 7,7 Hektar den sogenannten Mineralstoffbetrieb. Für die Anlage zur Behandlung, Lagerung und zum Umschlag von teilweise gefährlichen Abfällen sollen 5,5 Hektar genutzt werden. Die Kapazität soll bei jeweils maximal 80.000 Tonnen gefährlichen und ungefährlichen Abfalls im Jahr liegen, bei einer Begrenzung der Gesamtleistung auf 120.000 Tonnen pro Jahr. Das Projekt zwischen Mittellandkanal und Bahnlinie hatte der Rat der Stadt Seelze mit großer Mehrheit befürwortet. In Lohnde gab es aber zahlreiche Proteste, weil Lärm, Dreck und Lastwagenverkehr befürchtet wurden. Das Gewerbeaufsichtsamt Hannover hatte den Betrieb schließlich genehmigt.

Von Thomas Tschörner