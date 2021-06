Seelze

Insgesamt 40 Tages- und Wochenaktionen sowie Ferienfreizeiten finden sich im Familienferienpass 2021, den das Familienservicebüro mit vielen Akteuren zusammengestellt hat. Anmeldungen für das bunte Programm werden ab sofort entgegen genommen.

Tischtennis, Sommercamps auf Inseln, Songwriting – alles dabei

„Wir freuen uns sehr, Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 17 Jahren ein so tolles Ferienprogramm bieten zu können“, sagt Edda Apitz vom Familienservicebüro. Das Spektrum der Tagesaktionen reicht vom Tischtennis über das Songwriting und den Instrumentenbau bis zu schönen Ausflügen, unter anderem zum Stadtteilbauernhof in Hannover, zum Wisentgehege Springe und zum Phaeno in Wolfsburg. Zu den Wochenaktionen zählen Erlebnistage beim Pferdesportverein Meeresreiter in Lohnde, ein Kinderzirkus in der Sporthalle des Schulzentrums Seelze sowie der Julius-Club, der als erstes Angebot bereits am Freitag, 9. Juli, in der Stadtbibliothek Seelze startet. Vervollständigt wird das Programm durch bis zu zweiwöchige Ferienfreizeiten, die unter anderem zu Sommercamps nach Otterndorf, Wietze und in die Niederlande sowie auf die Inseln Langeoog und Fehmarn führen.

Zwei Aktionen widmen sich der Orgel

Dazu kommen Schnupperkurse für diverse Musikinstrumente. Eine Besonderheit sind zudem zwei Aktionen, die sich speziell der Orgel widmen. Jugendliche ab 13 Jahren können sich bei „Entdeckung der Orgel – Genie des Sound-Engineering“ am Montag, 9. August, in der Kirche St. Martin mit dem Instrument beschäftigen. Unter dem Motto „Geheime Orgelorte entdecken – Mit dem Fahrrad in Seelze und Kirchwehren auf der Spur des coolsten Instruments der Welt“ können sich Teilnehmer zwischen neun und zwölf Jahren am Donnerstag, 12. August, über die Besonderheiten der beiden Orgeln informieren.

Programm wird in den Schulen verteilt

Einen Überblick über alle Angebote, die Termine und vorgesehenen Altersgruppen sowie die Teilnahmekosten gibt ein Faltblatt zum Familienferienpass 2021. Den Flyer verteilt die Stadt Seelze in allen Schulen. Außerdem liegt das Ferien-Programm im Rathaus und in etlichen Geschäften, Dienstleistungsbetrieben und Restaurants aus. Online ist das Angebot über die Internetseite der Stadt Seelze unter seelze.de sowie auf der Seite https://www.unser-ferienprogramm.de/seelze/index.php verfügbar. „Dort sind alle Angebote noch einmal ausführlich beschrieben und direkte Anmeldungen möglich“, sagt Edda Apitz. Für Fragen, unter anderem zur finanziellen Unterstützung einer Teilnahme von Kindern und Jugendlichen über das Bildungs- und Teilhabepaket, ist Edda Apitz per E-Mail an edda.apitz@stadt-seelze.de erreichbar.

Von Thomas Tschörner