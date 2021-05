Seelze

Die Kirchengemeinde St. Martin will sich von ihrem historischen Pfarrhaus aus dem Jahr 1756 trennen. Pastor Ortwin Brand verweist auf ein bereits im Dezember 2019 beschlossenes Gebäudekonzept. Danach will die Gemeinde neben Kirche, Gemeindehaus, neuem Pfarrhaus und Kindergarten noch das vermietete ehemalige Schulgebäude behalten. „Für das alte Pfarrhaus gibt es von der Landeskirche auch keine Förderung mehr, weil die dort vorhandene Dienstwohnung nicht benötigt wird.“ Mit der Reduzierung des Gebäudebestandes soll nicht zuletzt der ehrenamtliche Kirchenvorstand entlastet werden. „Das ist ein großes, unter Denkmalschutz stehendes Haus, da stoßen wir an Grenzen und wollen es deshalb in geeignete, gute Hände abgeben.“

Im Erdgeschoss gibt es viel Platz. Quelle: Thomas Tschörner

Privates Bieterverfahren soll bestes Ergebnis bringen

Verkauft wird das Gebäude mit einem Bieterverfahren, das noch bis Ende Juni läuft. Später eingehende Gebote werden nicht mehr berücksichtigt. „Das ist keine Auktion oder Versteigerung“, betont Brand. Der Kirchenvorstand sei nicht an das Höchstgebot gebunden, sondern könne den aus einer Sicht am besten geeigneten Käufer auswählen. Einen Mindestpreis will die Gemeinde deshalb nicht nennen. Allerdings sei aber klar, dass das Grundstück an sich schon einen gewissen Wert habe und auch das Gebäude in einem guten Zustand sei. „Uns ist aber auch klar, dass das Haus schon mit Blick auf den Denkmalschutz auch eine Herausforderung darstellt“, sagt der Geistliche.

Eine große Diele führt direkt in den Garten. Quelle: Thomas Tschörner

Ein kleines Nebengebäude gehört zum Pfarrhaus dazu. Quelle: Thomas Tschörner

Auch ein Nebengebäude gehört dazu

Das alte Pfarrhaus liegt in der historischen Ortsmitte Seelzes. Das Grundstück ist rund 1440 Quadratmeter groß und außer dem denkmalgeschützten Haus mit einem kleinen Nebengebäude sowie einem Doppelcarport bebaut. Der größte Teil des Grundstücks besteht aus einem Garten. Dort befindet sich auch eine Winterlinde, die zu erhalten ist. Das Gebäude verfügt neben der ehemaligen Pfarrdienstwohnung mit 160 Quadratmetern im Erdgeschoss, das derzeit nicht bewohnt ist, über zwei Geschosse mit einer Gesamtfläche von 317 Quadratmetern. Im Obergeschoss finden sich zwei vermietete Wohnungen mit zusammen 157 Quadratmeter. Darüber liegt der nicht ausgebaute Dachboden. Das Haus ist teilweise unterkellert.

Gebäude wurde mehrfach verändert

Im Laufe der Zeit gab es mehrere Änderungen. „Das Haus wurde 1837 im vorderen Teil erweitert“, sagt Brand. In dieser Zeit sei es für die Superintendentur genutzt worden. An der Ostseite sei ein Konfirmandensaal angebaut worden, der später für die Wohnung genutzt wurde. Ebenfalls im Ostteil wurde 1907 ein Zimmer für eine Privatschule von Pastor Baseler eingerichtet. Nach dem Ersten Weltkrieg stieg der Bedarf an Wohnraum. 1922 wurden Konfirmandenzimmer und Pfarrstube zu einer Wohnung für einen Hilfsgeistlichen zusammengefasst, der ständig in Seelze eingesetzt war. Relativ eng sei es auch nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, als neben zwei Pastoren auch ein Diakon in dem Gebäude wohnte, sagt Kirchenvorsteher Horst Labitzke.

Besichtigung ist ab Juni möglich

„Das Haus ist in einem gepflegten Zustand“, sagt Brand. In den Jahren 1984 bis 1986 sei das Gebäude umfangreich saniert worden. So sei damals unter anderem das verschalte Fachwerk wieder sichtbar gemacht worden. Die Kirche habe für die Sanierung 750.000 Mark bezahlt. Auch sonst sei in den vergangenen Jahren auf die Instandhaltung geachtet worden. So seien etwa 2013 bei der Sanierung der Pfarrdienstwohnung neue Bäder eingebaut worden, und 2018 die Nordwestfassade komplett saniert worden. Allerdings gibt es auch offene Fragen. So sind für das Exposé keine Bauteile geöffnet worden, so dass über den Zustand von Frisch- und Abwasserleitungen wenig gesagt werden kann. „Das Haus kann aber besichtigt werden“, sagt Kirchenvorsteher Bernd Steilmann. Anfang Juni werde es erste Besuchstermine geben, ergänzt Brand. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass die beiden Wohnungen im Obergeschoss vermietet seien.

Haus wurde 1756 für 1418 Taler errichtet Bei dem großen Brand am 30. Juli 1755 waren neben vielen Häusern Seelzes auch die Kirche und das Pfarrhaus vernichtet worden. Bereits 1756 wurde das Pfarrhaus wieder aufgebaut. Die Kosten beliefen sich damals auf 1418 Taler, sagt Pastor Ortwin Brand. Finanziert hatten den Neubau die Bauern des Seelzer Kirchspiels. Damit stand das Pfarrhaus deutlich schneller als Kirche, die erst am ersten Sonntag nach Ostern 1769 eingeweiht werden konnte. In seiner Festrede zum 250-jährigen Bestehen der Kirche hatte Stadtarchivar Norbert Saul über die Schwierigkeiten nach dem Dorfbrand berichtet. „Noch etwas erschwerte den Wiederaufbau des halben Dorfes erheblich: Von 1756 bis 1763 brachte der Siebenjährige Krieg in unseren Dörfern immer wieder Einquartierungslasten, Kontributionen und Ernteschäden durch feindliche oder ,eigene’ Truppen mit sich. Auch deshalb war vor 1764 an den Neubau einer Kirche gar nicht zu denken.“ Der Neubau des Pfarrgebäude war auch so schon mühsam. Das Tannen- oder Fichtenholz wurde aus dem Harz herangeschafft, mit Flößen über die Leine. Das Eichenholz für Ständerwerk und Decken stammte aus den königlichen Forsten in der näheren Umgebung, die 7000 Dachpfannen vermutlich aus der Ziegelei in Herrenhausen, Steine wurden im Steinbruch Barsinghausen gehauen und mit Pferdefuhrwerken nach Seelze geschafft, berichtete Saul. Das 1756 fertiggestellte neue Pfarrhaus hatte fünf Stuben: Wohnstube, Gesindestube, Fremdenstube, Studierzimmer und Unterrichtszimmer, dazu kamen fünf Kammern. Im Hause konnten seitlich der Diele neun Kühe untergebracht werden, darüber waren ein Hühnerstall und ein Häckselboden. Der oberste Dachboden diente als Kornboden. Das ebenfalls 1756 vollendete Küster- und Schulhaus war, wie das Pfarrhaus, im Stil eines niederdeutschen Hallenhauses mit großem Dielentor angelegt.

Von Thomas Tschörner