Mit einem Bauzaun aus Metall verhindert die Kirchengemeinde St. Martin, dass Passanten und Besucher zu dicht an den Kirchturm gelangen können. Hintergrund ist, dass von dem sanierungsbedürftigen Bauwerk immer wieder Putz und kleine Steine herabfallen. Gottesdienstbesucher können die Kirche gefahrlos über einen sogenannten Tunnel erreichen. „Der Bauzaun erweckt unter Umständen einen falschen Eindruck. Es gibt weiterhin jeden Sonntag ab 11 Uhr einen Gottesdienst“, warb Pastor Ortwin Brand.

Ortwin Brand (von links), Alireza Vahabzadeh mit Tochter Vanda, Bernd Steilmann und Christoph Slaby im Tunnel, der ein gefahrloses Erreichen der Kirche ermöglicht. Quelle: Thomas Tschörner

Gemeinde hat Zaun gekauft

Der Bauzaun sorgt dafür, dass ein Mindestabstand von fünf Metern zum Turm gewährleistet bleibt. Die Gemeinde habe den Zaun von einer Seelzer Firma für knapp 1200 Euro gekauft, sagte Brand. Dies sei die günstigste Lösung gewesen. Denn eine Miete hätte für zwölf Monate bereits mit 2000 bis 2500 Euro zu Buche geschlagen. Bei zwei Jahren wären es 4000 Euro gewesen, und bei einer Nutzungsdauer von drei Jahren etwa 7000 Euro. Möglich wäre auch eine Sicherung mit einem am Turm angebrachten Netz gewesen. Dies wäre aber mit circa 7000 Euro die teuerste Variante gewesen. Derzeit steht noch nicht fest, wann der Turm saniert wird und wie lange die Arbeiten dauern.

Beim Bau der Kirche 1767 wurde nur die Basis des Turms gebaut. Die von Conrad Wilhelm Hase entworfene Spitze wurde 1876 aufgesetzt. Quelle: Thomas Tschörner

Kirche hofft auf außerordentliche Baumaßnahme

Im vierten Quartal werde sich der Gebäudemanagementausschuss des Stadtkirchenverbandes Hannover mit dem Antrag auf eine Sanierung des Turmes beschäftigen, sagte Brand. Die Seelzer Gemeinde hofft, dass das Projekt als außerordentliche Baumaßnahme in das Sanierungsprogramm des Stadtkirchenverbandes aufgenommen wird. Schon allein das Sicherheitsgründen seien die Arbeiten dringend notwendig, sagte der Geistliche. Der bislang größte vom Turm gefallene Brocken habe ein Gewicht von rund 170 Gramm gehabt. „Wenn das Stück aus 20 Meter Höhe jemandem auf den Kopf fällt, ist das sehr gefährlich.“ Deshalb habe die Gemeinde mit dem Bauzaun erst einmal für Sicherheit gesorgt.

Teile der Balustrade wurden bereits notdürftig ausgebessert. Quelle: Thomas Tschörner

Kosten werden auf 400.000 Euro geschätzt

Sanierungsbedürftig ist ausgerechnet der jüngste Teil des Turms, der allerdings auch mit Balkon und kleinen Ecktürmchen die meisten Besonderheiten hat. Die Kirche war nach dem großen Feuer in Seelze im Jahr 1755 abgebrannt und wurde 1767 wieder aufgebaut. Allerdings fehlte dabei das Geld für einen vollständigen Turm. Das Bauwerk erhielt erst 1876 nach den Plänen von Conrad Wilhelm Hase seine Spitze sowie den Balkon und die Ecktürmchen. Dieser Teil sei aber inzwischen marode, sagte Brand. Schäden gibt es an der Brüstung des Balkons, die möglicherweise nicht mehr standsicher ist, aber auch an Gesims sowie Verfugungen und am Putz. Die Kosten für eine Sanierung werden auf rund 400.000 Euro geschätzt. Die Schäden waren bei einer der regelmäßigen Begehungen des Amtes für Bau- und Kunstpflege, eine Art Bauamt der Landeskirche mit Denkmalschutzaufgaben, festgestellt worden.

Feuchtigkeit hat den Putz im Bereich der später errichteten Turmspitze bröckeln lassen. Quelle: Thomas Tschörner

Gemeinde wünscht sich Treppe

St. Martin wünscht sich auch eine bessere Begehbarbeit des Bauwerks. Derzeit ist der Balkon nur über steile Holztreppen erreichbar. Dabei muss auch ein höherer Absatz überwunden werden, und an einer Stelle muss über Metallteile geklettert werden. Der Weg führt durch den Glockenstuhl. Für einen gesicherten Aufstieg werde ein unterer fünfstelliger Betrag veranschlagt. Der Turm sei das Wahrzeichen von Seelze, sagte Brand. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren viele Anstrengungen unternommen, um das Bauwerk zu erhalten und unter anderem immer wieder Bohlen und Stufen ausgetauscht.

