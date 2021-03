Seelze

Friseure in Seelze haben zu den besonders hart unter dem Lockdown leidenden Berufsgruppen gehört. Sie konnten weder einen Lieferservice auf die Beine stellen noch Online-Angebote machen. Die Hannoveranerin Nadine Trommer hat deshalb für ihren angestammten Friseursalon New Hair eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Geschäftsinhaber Timo Fuchs, der auf die Notlage hingewiesen hatte, ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft und Anteilnahme, die ihm derzeit von vielen Seiten entgegengebracht wird. Eine Spendenaktion für sich allein möchte er allerdings nicht in Anspruch nehmen. „Das ist von meiner Kundin nett gemeint, aber auch meinen Kollegen und vielen anderen geht es ebenfalls derzeit schlecht“, erklärt er. Deshalb sei es für ihn wichtig, so eine Kampagne nicht auf einen einzelnen Friseur auszulegen.

Unterstützer können online spenden

Auf seinen Wunsch hin hat Trommer nun die erste Sammlung abgeschlossen und unter www.betterplace.me/seelze-kann-gemeinsam-fuer-unsere-friseure eine Spendensammelseite für alle Seelzer Friseure aufgebaut. Dort haben die Kunden aller Salons die Möglichkeit, mit einem selbst gewählten Betrag die ortsansässigen Friseure zu unterstützen. „Die Spenden werden gleichmäßig auf alle Salons aufgeteilt“, versichert Trommer. Es sei aber wichtig, dass sich Kunden, die mit aufgenommen werden möchten, per E-Mail an info@newhair-seelze.de wenden. Die Aufteilung der eingegangenen Spenden ist Ende April/Anfang Mai geplant.

Seit mehr als 17 Jahren lässt sich die Hannoveranerin die Haare von Timo Fuchs stylen. Dafür war ihr bisher kein Weg zu weit. „Ich fuhr dafür gern auch mal 60 Kilometer“, erklärt sie. Anfang März hatte die Hannoveranerin ihren ersten Friseurtermin nach dem Lockdown. Dabei bemerkte sie eine Veränderung bei Fuchs. „Wenn man jemanden lange kennt, spürt man, wenn er nicht gut drauf ist“, berichtet sie. Auf Nachfrage erfuhr sie von der emotionalen und finanziellen Belastung des Geschäftsinhabers bedingt durch die Corona-Pandemie.

Spenden in Höhe von 160 Euro

Diese Informationen habe sie mit nach Hause genommen, so Trommer, und immer wieder daran denken müssen. „Ich habe mir schließlich überlegt, wie ich helfen könnte.“ Da sie nicht in Seelze wohnt, dort über keine Kontakte verfügt, entschied Trommer sich für eine Spendenaktion auf der Plattform Betterplace. Durch ihre Initiative spendeten Kunden 160 Euro, mit denen Fuchs seinen Mitarbeitern mit einem gemeinsamen Essen nach der Corona-Pandemie eine Freude machen möchte. „Dieses Geld wurde speziell für New Hair gespendet, deshalb haben wir es nicht mit in die zweite Kampagne einfließen lassen“, erklärt Trommer. Nun hofft sie, dass auch die neue Aktion gut angenommen wird und die Seelzer Solidarität mit ihren Friseurgeschäften zeigen.

Von Heike Baake