Die Kundschaft der Sparkasse im Seelzer Stadtzentrum ist ab Donnerstag, 18. Februar, ausschließlich auf SB-Geräte angewiesen. Eine von Mitarbeitern der Bank betriebene Bargeldkasse gibt es dann nicht mehr.

Bargeldbedarf geht seit Jahren zurück

Die Sparkasse verweist darauf, dass Onlinebanking und bargeldlose Bezahlmöglichkeiten immer beliebter werden. „Der Bargeldbedarf geht seit Jahren kontinuierlich zurück, und die Anzahl der Zahlungen mit Karten wächst dementsprechend“, sagt Vertriebsdirektorin Hanife Cirpan. Dies merke die Sparkasse generell deutlich an der rückläufigen Nutzung ihrer Kassen. Deshalb werde es am Standort Seelze keine solche mehr geben. „Diese Maßnahme hat nichts mit der Pandemie zu tun, auch wenn Corona den Trend zum bargeldlosen Bezahlen natürlich spürbar verstärkt.“

Ein- und Auszahlungen sind weiter möglich

In Seelze können Bargeldgeschäfte über zwei Geldautomaten erledigt werden. Geldscheine können in unbegrenzter Menge eingezahlt werden. Auszahlungen seien pro Tag und Karte bis 2000 Euro möglich. „Gern leisten wir Hilfestellung beim Übergang auf die Automaten“, sagt Cirpan. Sie sei allerdings sicher, dass der SB-Service für die große Mehrheit der Kunden im Alltag ausreichen werde. Zusätzlich könnten sich diese beim Einkauf im Supermarkt Geld holen. In Seelze bieten Rewe, Edeka und Netto diesen Service. Auch würden nahezu alle Einzelhändler und Restaurants Zahlungen mit der Sparkassen-Card oder Bezahlen mit dem Smartphone akzeptieren.

Personal bleibt in Seelze

Ansonsten bleibe bei Beratung und Service in Seelze alles beim Alten. Das Filialteam sei weiterhin an fünf Tagen in der Woche für die Kundschaft da. „Gern beraten wir nach Vereinbarung persönlich montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr“, sagt Cirpan.

Garbsener Standort ist modernisiert worden

„Wer einen größeren Bargeldbetrag oder Münzgeld braucht, kann das in unserem Beratungscenter in Garbsen-Mitte an der Hänselriede 56 erledigen.“ Der Garbsener Standort sei Mitte Dezember nach umfangreicher Modernisierung neu eröffnet worden. Die Sparkasse rät allerdings davon ab, größere Anschaffungen wie einen Autokauf in bar zu bezahlen und empfiehlt stattdessen die Echtzeitüberweisung.

In Garbsen-Mitte werde demnächst auch das Schließfachangebot für das Gebiet Garbsen/Seelze gebündelt, so Cirpan. Der genaue Termin stehe noch fest. Wer bislang ein Schließfach in einem anderen Center habe, werde rechtzeitig angeschrieben und über die Schließung informiert. „Selbstverständlich haben unsere Kunden eine Art Vorkaufsrecht für eines der neuen Schließfächer in der modernen Tresoranlage in Garbsen-Mitte“, sagt Cirpan.

