Die Sommerkirche 2020 ist am Sonntagabend mit ihrem Abschlussgottesdienst beendet worden. Aufgrund der Corona-Regeln wurden die Gottesdienste in diesem Jahr unter freiem Himmel gefeiert. Die Stühle auf dem Lohnder Bolzplatz waren vollbesetzt. Das Duo CarryMe aus Kirchwehren begleitete den Gottesdienst musikalisch. Cindy und Michelle Schiller begeisterten die Gemeinde mit ihrer berührenden Musik. Mit einem Song über das Festhalten von Momenten leiteten sie den Abend ein. „Ihr seid unser Moment“ ,begrüßte Pastorin Sigrid Goldenstein die Gemeinde. Dem Gottesdienst war eine Fahrradtour nach Kolenfeld vorausgegangen.

Eine außergewöhnliche biblische Lesung und eine freie Predigt

Die biblische Lesung des Psalms 23 gestaltete Lektor Kai Kromholz anders als gewöhnlich. „Jeder macht das anders mit dem Lesen des Psalms. Viele gestalten es so, dass die linke Seite beginnt und die rechte antwortet, doch wir machen es noch mal anders. Jeder liest den Psalm für sich in seiner eigenen Geschwindigkeit, ob langsam oder schnell, leise oder laut“, sagte Kromholz.

Das Duo begeisterte die Gemeinde auch mit englischen Stücken wie dem Stück „Underdog“ von Alicia Keys, welches von sozialer Ungleichheit handelt. Passend zum Thema der Sommerkirche 2020 „Freiheit, Liebe und andere Himmelsgeschenke“ handelte auch die freie Predigt von Goldenstein und Kromholz davon. Für Kromholz war der Urlaub an der Ostsee ein Himmelsmoment seines Sommers. „Wenn der Strand und das Meer ineinander übergehen und man nicht mehr erkennt, wo das eine anfängt und das andere aufhört, das sind Himmelsmomente“, sagte der Lektor. Auch Pastorin Goldenstein erinnerte sich an einen ihrer Himmelsmomente des Sommers: das Frösteln mit ihrem Sohn beim abenteuerlichen Schlafen im Freien. Pastorin Goldenstein kann in den letzten Monaten auch etwas Gutes erkennen: „Wir wurden in allem auf uns selber zurückgeworfen. Wir konnten uns Fragen stellen wie, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich und wer gehört zu mir?“ Und auch, wenn dieser Sommer wohl anders war, als alle anderen Sommer vorher, so sei er doch trotzdem voller Himmelsmomente gewesen. „Und vielleicht war der Urlaub gerade deshalb so besonders toll, weil er in diesem Jahr so klein war“, überlegte die Pastorin.

Ein Ohrwurm to go

CarryMe berührte mit Songs wie „Ist da jemand?“ und „You’ll Never Walk Alone“, die davon handeln, dass man nie ganz allein ist. Durch das gemeinsame Singen und die bewegenden Worte der Pastorin, fühlte sich an diesem Abend wohl keiner der Anwesenden alleine. „Wir geben Euch noch einen Ohrwurm to go mit auf den Weg und immer, wenn ihr dieses Lied hört, könnt ihr an diesen schönen Gottesdienst zurückdenken“ ,sagte Sängerin Cindy Schiller und leitete die Zugabe des Duos ein: „The Lion Sleeps Tonight“ aus dem „König der Löwen“.

