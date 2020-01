Flüchtlinge oder Feuerwehr? Wohnung an der Küsterstraße ist begehrt

Kirchwehren

Über die Nutzung einer knapp 120 Quadratmeter großen Wohnung an der Küsterstraße 2 in Kirchwehren gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Die Stadt Seelze möchte dort gern Flüchtlinge unterbringen. Die Verwaltung verweist in einer Information für die politischen Gremien auf die von der Region Hannover vorgegebene Aufnahmequote von 67 Flüchtlingen aus dem vergangenen Jahr, die noch zu erfüllen sei. Die Ortsfeuerwehr hat ebenfalls Interesse an den Räumen angemeldet. Sie will die Räume für Schulungen, die Jugendfeuerwehr und den Ortsbrandmeister zur Verfügung stellen.

Wohnung ist in schlechtem Zustand

Die Wohnung gehört der Stadt Seelze und verteilt sich auf Erdgeschoss und Obergeschoss. Es gibt vier Zimmer, Küche, Bad, zwei Toiletten, zwei Flure und ein Treppenhaus. Dazu kommen ein Dachboden, der über eine Ausziehleiter vom Flur des Obergeschosses erreichbar ist, und ein kleines Gartenhaus. Die Verwaltung berichtet, dass der letzte Mieter im Dezember ausgezogen sei und die Wohnung entsprechend den Vereinbarungen des Mietvertrages nicht renoviert an die Stadt zurückgegeben habe. „Darüber hinaus befindet sich die Wohnung baulich in einem dramatischen Zustand, so ist zum Beispiel die Treppe ins Obergeschoss einsturzgefährdet“, heißt es in der Vorlage.

Stadt hat 145 Wohnungen für Flüchtlinge angemietet

Der Verwaltung schwebt vor, dass Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Seelze sei, wie andere Kommunen auch, zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet. Neben den Unterkünften an der Langen-Feld-Straße in Letter sowie in Seelze an der Almhorster Straße und der Mühlenstraße hat die Stadt rund 145 Wohnungen in diversen Stadtteilen angemietet, um dieser Aufgabe nachzukommen. „Aufgrund der nach wie vor angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt wird es immer schwieriger, neue Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten“, heißt es aus der Verwaltung. Die Nutzung der Wohnung in Kirchwehren sei deshalb in Betracht zu ziehen.

Komplettsanierung notwendig

Wegen des schlechten Zustandes sei allerdings eine Komplettsanierung erforderlich. Dazu gehöre unter anderem der Einbau einer neuen Heizung sowie die Erneuerung der elektrischen Anschlüsse und Leitungen. Die Stadt kalkuliert die dafür erforderlichen Kosten auf mindestens 80.000 Euro. Eine weitere Nutzung als Wohnung würde aber wegen der benachbarten Dorfgemeinschaftsanlage und wegen des Kindergartens zu Konflikten führen und lasse sich daher nur schwer umsetzen, schränkt die Verwaltung ihre eigenen Vorstellungen ein.

Ortsfeuerwehr braucht mehr Platz

In der direkten Nachbarschaft der Wohnung befindet sich das Feuerwehrhaus Kirchwehren, das 1954 mit der ehemaligen Schule errichtet wurde. In den Jahren 1977 und 1994 wurde das Haus umgebaut. Unter anderem wurde eine größere Fahrzeughalle angebaut. Außerdem wurden 2006/2007 die Räume der ehemaligen Verwaltungsstelle in das Feuerwehrhaus integriert. Die Verhältnisse sind offensichtlich beengt: Die beiden Fahrzeuge stehen hintereinander in der Halle, womit ein selektives oder paralleles Ausrücken nicht möglich ist. Der Umkleidebereich befindet sich ebenfalls in der Fahrzeughalle. Die sanitären Anlagen sind sehr beengt. Die Ortsfeuerwehr hat die Verwaltung um Prüfung gebeten, ob die Wohnung künftig von der Feuerwehr genutzt werden kann.

In dem Objekt könnte ein Raum für den Brandmeister, der Schulungsraum für die aktiven Mitglieder sowie für die Kinder- und Jugendfeuerwehr eingerichtet werden. Damit könnten die gesetzlichen Vorgaben und Normen bei der Unterbringung der Fahrzeuge ebenso erfüllt werden wie die getrennten Schulungsräume für die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Auch eine Duschmöglichkeit könnte geschaffen werden.

Stadt will baurechtliche Konsequenzen prüfen

Die Verwaltung betont aber, dass die Übergabe der Wohnung an die Feuerwehr baurechtliche Folgen hätte. Weil es sich um eine Nutzungsänderung handele, sei eine neue Baugenehmigung erforderlich. Dadurch würde der bisherige Bestandsschutz des Gebäudekomplexes mit Wohnung, Kindergarten und Dorfgemeinschaftsanlage entfallen. Die Verwaltung will deshalb eine interne Bauvoranfrage stellen, um mögliche Folgen und Kosten beurteilen zu können. Bis ein Ergebnis vorliegt, soll die Wohnung in ihrem derzeitigen Zustand bleiben.

