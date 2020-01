Stadt gibt grünes Licht für Solarpark in Gümmer

Gümmer

Der Solarpark Gümmer kann gebaut werden. Der Rat der Stadt Seelze hatte das Projekt der Firma Sunera Erneuerbare Energien GmbH bereits grundsätzlich befürwortet, jetzt aber auch für den Entwurf des Bebauungsplanes grünes Licht gegeben. Gegen den Solarpark sprach sich Christian Schomburg ( CDU) aus, der auch Gümmers Ortsbürgermeister und Bezirksvorsitzender des Landvolks ist.

Anlage soll 850 Haushalte mit Strom versorgen

In zwei Teilbereichen sollen auf einer insgesamt rund vier Hektar großen Fläche zwischen Bundesstraße 441 und Mittellandkanal Fotovoltaikmodule aufgestellt werden. Die Anlage liefert nach den Plänen des Unternehmens Strom für etwa 850 Haushalte und soll einen Beitrag zur Einsparung von Kohlendioxid leisten. Die Solarmodule sollen auf Stahlkonstruktionen aufgebaut werden und damit mindestens 80 Zentimeter über dem Boden stehen. Die Maximalhöhe wird mit 2,80 Meter angegeben. Wegen der aufgeständerten Bauweise bleibe das Areal ein Rückzugsgebiet für Vögel, Insekten und Kleinsäuger, hatte Sunera betont.

Paneels können rückgebaut werden

Die Fläche, die sich etwa zweieinhalb Meter über dem Niveau der Bundesstraße befindet, hatte früher auf einer Ebene mit der Straße gelegen und ist bei der Verbreiterung des Mittellandkanals mit dem dort ausgekofferten Material aufgespült worden. Seitdem liegt das Gelände brach. Nur ein kleiner Teil werde als Grünland genutzt. Deshalb gebe es keine Konkurrenz zu etwaigen Wohnungsbauvorhaben oder zur Landwirtschaft. Die aufgeständerten Solarpaneels können nach einer 25-jährigen Laufzeit problemlos zurückgebaut werden, größere Flächenversiegelungen sind nicht vorgesehen.

Fläche hat sich naturnah entwickelt

Schomburg sieht das Projekt kritisch. „Die Fläche ist seit 25 Jahren nicht gedüngt oder mit Pflanzenschutz behandelt worden und hat sich naturnah entwickelt.“ Seiner Meinung nach gehören Solaranlagen auf bereits versiegelte Flächen wie Dächer. „Ich weiß nicht, warum die Politik das nicht hinkriegt.“ So böten sich die riesigen Hallen von Unternehmen wie Amazon in Garbsen sowie große Firmenhallen in Luthe und Groß Munzel geradezu an.

Belastung von Seelze ist groß

Seelze werde durch den Südlink sowie den geplanten Ausbau der Bahntrasse hoch belastet. Zudem seien große Bauvorhaben in Planung oder bereits angelaufen. So würden für den vierten Bauabschnitt von Seelze-Süd 22 Hektar veranschlagt, in Gümmer würde derzeit ein geplantes Baugebiet mit einer Größe von sieben Hektar archäologisch untersucht, und der Abfallbetrieb in Lohnde verbrauche weitere sieben Hektar. Dazu kämen einige Hektar für neue Gewerbeflächen.

Als Gümmeraner andere Wünsche gehabt

Gümmers Ortsbürgermeister betont, dass der Solarpark ihm keine schlaflosen Nächte bereiten werde. Aus Sicht der Energiewende könne er das Vorhaben verstehen, als Gümmeraner hätte er sich aber eine andere Lösung gewünscht. „Persönlich hätte ich es lieber gesehen, wenn die Module auf Dächer gekommen wären.“

Von Thomas Tschörner