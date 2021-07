Seelze - 1600 Mahlzeiten am Tag: So läuft der Alltag in der Küche der Lebenshilfe

Die Küche der Lebenshilfe Seelze bekocht Schulen, Kitas und Unternehmen. Küchenchef Dirk Kahre und sein Team berücksichtigen auch unterschiedliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wir haben hinter die Kulissen blicken dürfen.