Der erste Corona-Fall in Seelze liegt mittlerweile mehr als ein Jahr zurück. Seit dieser Zeit müssen sich die Menschen in der Stadt an Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie halten. Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen beherrschen seitdem den Alltag. Die Geschäfte sind geschlossen, die Kinder lernen zu Hause. Während die Schulschließungen Familien herausfordern, besteht weiterhin Angst vor der Ansteckung. Manch einer ärgert sich aber auch über die Verordnungen.

Harald Scupin blickt sehr skeptisch auf alle Maßnahmen. „Ich halte das alles auf Dauer für realitätsfremd“, sagt der 67-Jährige, der als Mitglied des rechtskonservativen Bürgerforums im Seelzer Rat sitzt. In der vergangenen Woche war sein Parteikollege Thomas Schroer sogar von der Polizei aus der Ratssitzung geholt worden, weil er keine FFP2-Maske trug. Und auch Scupin sagt, dass er versuche, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu vermeiden. Nur dort wo es Vorschrift sei, greife er zur Maske. Die Regeln, so erklärt er, würde er nur unwillig befolgen.

„Warum soll ich an einer Bushaltestelle, an der niemand wartet, eine Maske tragen“, fragt er. Für ihn fühle sich alles chaotisch und ohne Konzept an, vor allem aber würde eine Perspektive fehlen. Für eine kurze Zeit hätte er auch Verständnis für die Maßnahmen gehabt, aber dass diese nun zu einem Dauerzustand gekommen seien, findet er unmöglich. „Es gibt keine Logik und kein System, das ist keine dauerhafte Lösung“, sagt Scupin verärgert.

Harald Scupin steht den Corona-Maßnahmen skeptisch gegenüber. Quelle: Heike Baake

Große Sorge um die Kinder

Jasmin Riefling (30) hat als zweifache Mutter ganz andere Sorgen. Die elfjährige Tochter Alexia geht seit Dezember nicht mehr zur Schule und die Krippe der 16 Monate alten Nike ist derzeit ebenfalls geschlossen. „Es ist doch absurd, wenn man überlegt, wie lange Alexia schon zu Hause ist“, sagt sie. Der ständige Blick auf den Inzidenzwert und die Hoffnung auf eine Schulöffnung präge ihren Alltag. Aufgrund der ständigen Veränderungen sei auch zusätzlich keine Planung innerhalb der Familie möglich. „Man fühlt sich hilflos und allein gelassen“, sagt die zweifache Mutter.

Auch mache ihr die Situation an Alexias Schule große Sorgen. Durch die nicht stattfindenden Prüfungen und Tests könne der Wissensstand nicht überprüft werden. Deshalb befürchte sie, dass die Schüler das Jahr wiederholen müssen, um den Stoff aufzuholen. „Was soll man als Eltern machen, man ist wirklich am Ende“, sagt Riefling. Bedingt durch die Belastungen käme es auch vermehrt zu Streit zwischen Mutter und Tochter – das sei stressig und anstrengend. Nach einem Jahr Pandemie sei nun die Luft raus.

Alexia Drochol mit Mutter Jasmin Riefling und der kleinen Schwester Nike. Quelle: Heike Baake

„Gemeinsam die Pandemie überstehen“

Auch Rentnerin Marlies Groß (63) beschreibt die Situation als schrecklich. „Es ist ein Gemisch aus Angst und Unsicherheit“, erläutert sie. Im Laufe des Corona-Jahres sei sie gereizter geworden. Aber diese Veränderung hätte sie nicht nur bei sich, sondern auch in ihrem Umfeld beobachten können. „Auch Menschen, die eigentlich sanftmütig sind, reagieren jetzt unfreundlicher“, sagt Groß.

Marlies Groß hat Angst vor einer Corona-Infektion. Quelle: Heike Baake

Am schlimmsten sei für sie jedoch die Angst vor einer Ansteckung. Bedingt durch mehrere Vorerkrankungen gehöre sie zur Risikogruppe und würde sich dementsprechend verhalten. „Die Pandemie macht etwas mit uns allen“, glaubt Groß. Meistens würde sie selbst die Wohnung nur zum Einkaufen verlassen und auch weitgehend sogar auf Spaziergänge verzichten. „Wenn das Sinn und Verstand hat, bin ich die Letzte, die gegen die Maßnahmen ist“, versichert sie. Schließlich sei es ihr Ziel, die Pandemie zu überstehen und das sei ihrer Meinung nach, nur gemeinsam zu schaffen.

Von Heike Baake