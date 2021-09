Seelze/Gümmer

25 Jahre lang war die Chorprobe mit der Sing- und Spielgemeinschaft Harmonie Gümmer im Gasthaus Zollkrug am Donnerstagabend ein fixer Termin im Kalender von Klaus-Dieter Klaua und seiner Frau Ingelore. Genau wie Ursula Strey, Horstuwe und Ursula Tornau und alle anderen ehemaligen Chormitglieder haben sie diesen Abend nun frei. Und das hinterlässt Wehmut bei allen.

Entscheidung fällt schon vor der Pandemie

„Wir haben schon 2019 die Entscheidung getroffen, den Chor aufzulösen“, erzählt Klaus-Dieter Klaua. Das sei noch vor Beginn der Corona-Pandemie gewesen und somit hätten sie zumindest noch alles sauber abwickeln können. „Geordnet und kulturvoll konnten wir in die Liquidation gehen. Das Vereinsleben wurde aus eigenem Willen beendet und war kein Opfer der Pandemie“, sagt Klaua. Als Grund für die Auflösung nennen Klaua und der einstige Vorsitzende Horstuwe Tornau neben des immer höher werdenden Altersdurchschnitts auch den Mangel an Nachwuchs. „Das Durchschnittsalter der aktiven Sängerinnen und Sänger betrug zum Zeitpunkt der Auflösung 72 Jahre“, sagen sie. Zudem habe auch die ehemalige Chorleiterin diese Funktion nicht länger übernehmen können und mit der Schließung des Zollkrugs 2020 sei auch ihr Übungsraum weggefallen.

Ihre Hochphase erlebte die 1947 gegründete Sing- und Spielgemeinschaft in den 80er und 90er Jahren. „Da gab es keine Veranstaltung in Gümmer ohne die Harmonie“, sagt Klaua. Einige Zeit später kam Ursula Strey zu den Sängern dazu. „Ich bin in dem Chor sofort so toll aufgenommen worden“ erinnert sie sich. Sich jetzt einen anderen Chor zu suchen, das kann sie sich nicht vorstellen. Anders als Horstuwe Tornau, der sich einer Formation in Groß Munzel angeschlossen hat. Auch Klaus-Dieter und Ingelore Klaua singen noch gerne – allerdings nur noch zu Hause auf dem Sofa. Für Klaus-Dieter Klaua hat das Singen zudem eine ganz besondere Bedeutung. Als er vor fünf Jahren einen Schlaganfall erlitt, hat das Singen beziehungsweise die dafür notwendige Atemtechnik ihm dabei geholfen, wieder richtig sprechen zu lernen.

Erinnerungen bleiben für immer

Neben vielen gemeinsame Proben und Auftritten blicken die Mitglieder der Harmonie auch auf viele gemeinsame Chorfahrten zurück. Ob die Elbphilharmonie in Hamburg oder das Gewandhaus in Leipzig, sie haben in vielen Konzerthäusern ein Stelldichein gegeben, wenn auch nicht immer auf der Hauptbühne. „In Hamburg haben wir zum Beispiel oben auf der Aussichtsplattform der Elbphilharmonie gesungen“, erzählt Ursula Tornau. Gerne erinnern sich alle auch an eine Einladung des Internationalen Chorverbandes in die österreichische Hauptstadt Wien, bei der sie von der bekannten Sängerin Dagmar Koller betreut wurden.

Heimatmuseum sucht weitere Vereine

All das werden immer schöne Erinnerungen bleiben. Damit der Sing- und Spielgemeinschaft auch bei allen Seelzern eine feste Erinnerung bleibt, hat der Verein nun sein gesamtes Hab und Gut an das Heimatmuseum übergeben. Als Vorsitzender des Museums plant Knut Werner damit nun eine neue Ausstellung. Darin sollen auch die Relikte der Vereinigten Liedertafel Letter gezeigt werden, die sich bereits im Dezember vergangenen Jahres aufgelöst hat. Weitere Vereine, die sich in der Vergangenheit aufgelöst haben und ihre Materialien an das Heimatmuseum geben möchten, können sich unter Telefon (0 51 37) 9 29 21 an Knut Werner wenden.

Von Sandra Remmer