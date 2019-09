Senioren unterstützen neue AG in Dedenser Grundschule

Dedensen

Kennen die Grundschüler in Dedensen eigentlich ihren Ort? Wissen sie, wo heimische Bäume stehen und woher die Küken kommen? Eine neue Arbeitsgemeinschaft (AG) an der Grundschule soll ihnen dieses Wissen vermitteln. Unterstützt wird die Schule dabei von Menschen, die den Ort besonders gut kennen und Erfahrung mitbringen – acht Senioren aus dem Heimatverein.

Das Interesse an der eigenen Heimat in einer AG zum Thema zu machen, habe er am Anfang gar nicht so interessant gefunden, sagt Harry Bienek, der das Ganztagsangebot an der Schule koordiniert. Nachdem er sich aber mit Vertretern des Heimatvereins zusammengesetzt hatte, um nach neuen Ideen zu suchen, nahm das Angebot immer weitere Formen an. Schließlich wurde die Mehrgenerationen-AG in eine Dedensen-AG umbenannt. Insgesamt werden 88 Schüler an der Grundschule unterrichtet, 67 davon nehmen das Angebot der Ganztagsbetreuung an.

Die Kinder sind mit vollem Einsatz beim Boule bei der Sache. Quelle: Heike Baake

Von Wildbienenhaus bis Hühnermastanlage

Zwölf Schüler der zweiten bis vierten Klasse sind in der neu gegründeten AG – und haben schon einiges erlebt. Sie beteiligten sich am Bau eines Wildbienenhauses, besuchten die Hühnermastanlage mit den kleinen Küken und lernten bei einem Waldspaziergang heimische Bäume kennen. Am vergangenen Donnerstag konnten sie sich auf dem Gelände des Sportvereins unter der Anleitung und Aufsicht ihrer Betreuer im Boule messen. Der achtjährige Luca findet es gut, dass die AG von Älteren begleitet wird: „Das ist mal was anderes, die Lehrer sind ja alle jung.“

Frank Paulmann ist einer der Senioren, die die AG mit viel Freude unterstützen.„Ich habe ehrenamtlich und beruflich mit Kindern gearbeitet und möchte jetzt im Ruhestand auch aktiv sein“, sagt der 67-Jährige. Außerdem fände er es sehr gut, dass er den Kindern das Dorf näherbringen könne.

Programm bis zum Jahresende

Die Teilnehmer treffen sich donnerstags von 14 bis 15.40 Uhr. Dann haben sie bereits alle Hausaufgaben erledigt und können sich voll und ganz auf das Angebot konzentrieren. Bienek hat bis zum Ende des Schuljahres noch viel vor mit den Kindern. In der kommenden Woche wird er mit ihnen die Streuobstwiese besuchen und sie über das dortige Obstangebot informieren. „Auch die Feuerwehr mit dem Thema Brandschutz steht im Programm, und im Dezember werden wir gemeinsam Kekse backen“, sagt er. Passend zur Vorweihnachtszeit werde zudem die Kirche besucht und mit Senioren Sterne gebastelt.

Von Heike Baake