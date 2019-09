Kirchwehren

In acht Seelzer Ortsteilen engagieren sich inzwischen die Jüngsten in Kinderfeuerwehren. Die Feuerwehren in Dedensen, Gümmer, Harenberg, Lathwehren, Lohnde, Seelze und Velber verfügen über diese Einheit. Am Sonnabend haben sie sich in Kirchwehren zum elften Stadtkinderfeuerwehrtag getroffen und zusammen mit Eltern und Betreuern gefeiert.

An verschiedenen Stationen wurde geklettert, mit Wasser gespritzt, Fühlkisten untersucht, Bälle geworfen und gebastelt. Gemeinsam mussten die Kinder eine Schätzaufgabe meistern und wurden dafür mit Preisen belohnt. Wer mehr über die Kinderfeuerwehren und ihre Aktivitäten erfahren möchte, findet auf der jeweiligen Homepage der Ortsfeuerwehr weitere Informationen dazu.

Von Sandra Remmer