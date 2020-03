Seelzer leihen 2019 mehr als 55.000 Medien in der Bibliothek aus

Seelze

So oft wie noch nie haben die Seelzer im vergangenen Jahr Bücher, Hörspiele, DVDs und Gesellschaftsspiele in der Stadtbibliothek ausgeliehen. 55.101 Bücher und andere Medien seien 2019 ausgeliehen worden, teilte Leiterin Sabine Langbehn mit. „Das ist im Vergleich der Zahlen ab 2005 mit Abstand das beste Ergebnis und entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung der Ausleihen um 7,7 Prozent.“

Als einen der Gründe für den Anstieg nannte Langbehn die sogenannte Onleihe – die digitale Ausleihe –, deren Nutzung um mehr als 11 Prozent gestiegen ist. Zudem hätten die Tonie-Figuren, mit denen Kleinkinder über ein würfelförmiges Tonabspielgerät Hörspiele aktivieren können, als ganz neues Angebot neue Besucher in die Stadtbibliothek geführt.

Auch die Zahl der Veranstaltungen hat sich im Jahr 2019 erhöht. „Mit 177 durchgeführten Angeboten haben wir einen neuen Höchststand erreicht“, sagte Langbehn. Dazu zählten Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Monatlich kämen viele Kleinkinder von einem bis zu drei Jahren bei den Bücherwürmchen zusammen. Ähnlich gut komme das regelmäßige Bilderbuchkino an.

Anreize für Schüler

Das Bilderbuchkino werde zusätzlich zu festen Terminen auch am Vormittag von Gruppen der Kindertagesstätten und von Grundschulklassen gebucht. Zudem habe das in der Adventszeit dreimal angebotene Weihnachtsbilderbuchkino am Freitagnachmittag großen Zuspruch erfahren, so die Bibliotheksleiterin.

Weitere Angebote richten sich konkret an Schulanfänger sowie Jugendliche. „Unsere Einführungen für die ersten Klassen im Frühling in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung zeigen ihre Wirkung“, sagte Langbehn. Einzelne Schüler und Klassen kämen an Nachmittagen wieder. Das werde durch ein Kärtchen mit Stempeln für jeden Besuch belohnt.

„Seit 13 Jahren ist der Julius-Club ein Dauerbrenner, der seit dem Beginn des bundesweiten Leseförderprojekts von der Stadtbibliothek angeboten wird“, so Langbehn. Eingebettet in zehn Veranstaltungen animiere die Stadtbibliothek in den Sommerferien seitdem immer mehr Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren zum Lesen.

Bücherflohmarkt seit 15 Jahren beliebt

Auch der Bücherflohmarkt sei aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Seelze nicht mehr wegzudenken. Die Anmeldung für die Veranstaltung am Sonnabend, 21. März, habe erneut gezeigt, wie beliebt das Format auch nach 15 Jahren immer noch sei. „Nach 55 Minuten waren alle 21 Stände ausgebucht“, sagte Langbehn. Darüber hinaus haben die Lesungen in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Petri & Waller und dem Freundeskreis der Stadtbibliothek ihr treues Publikum. Und unsere neue Reihe, der Filmdienstag, war im Januar und Februar mit jeweils 50 Besuchern ausgebucht.“

Angebot wird 2020 ausgebaut

Angesichts der positiven und breiten Resonanz werde die Stadtbibliothek ihr Angebot an Medien und Veranstaltungen in diesem Jahr beibehalten und gezielt ausbauen, kündigte die Leiterin an.

Zu den nächsten Aktionen zählen das Bilderbuchkino zum Buch „Kleiner Räuber Roddi Hut“ am Montag, 9. März, um 16 Uhr, für Kinder ab vier Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum nächsten Filmdienstag mit einer deutschen Tragikkomödie um den kauzigen Gärtner Schorsch lädt die Stadtbibliothek für Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr in ihre Räume ein. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten die Organisatoren um eine persönliche Anmeldung oder Reservierung unter Telefon (05137) 94559 oder per E-Mail an stadtbibliothek.seelze@htp.tel.de.

Die Stadtbibliothek, Goethestraße 1, ist regulär montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 geöffnet.

Von Heike Baake