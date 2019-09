Seelzer Landwirte befürchten Höfesterben

Seelze

Immer häufiger stehen an Seelzer Feldrändern grüne Kreuze. „Wir befürchten ein massives Höfesterben und sehen unsere Existenzen als bäuerliche Familienbetriebe in Gefahr“, sagt Manfred Grages. Der 53-jährige Lohnder ist Landwirt in dritter Generation und fühlt seinen Familienbetrieb von aktuellen politischen Plänen gefährdet. Damit steht er nicht allein. Seine Seelzer Berufskollegen Heidi Narten-Struß, Heiko Corterier, Christian Schomburg, Erich Kiene und Heinrich Maaß sind ebenso empört über neue Beschlüsse und Planungen, die in dem Anfang September vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgelegten Agrarpaket enthalten sind.

Landwirte sehen politische Vorgaben als Problem

„Die Vorgaben erfordern teilweise hohe Investitionen von uns bäuerlich wirtschaftenden Familienbetrieben und sind zugleich fachlich oft widersinnig“, wettert Maaß. „Es geht bei der politischen Haltung nicht allein um unsere Generation“, ergänzt Narten-Struß. Ihr Sohn möchte den elterlichen Betrieb gern weiterführen und macht die entsprechende Ausbildung. „Aber bei der derzeitigen gesellschaftlichen und politischen Lage weiß man gar nicht, ob man das seinen Kindern noch guten Gewissens raten darf“, sagt die ausgebildete Landwirtin und hadert mit den politischen Hürden, die ihr und ihren Berufskollegen das Planen und Wirtschaften immer schwerer machen. Seelzes Landwirte hatten sich bereits an einer Demo gegen die neue Düngeverordnung beteiligt.

Bauern ernten keine Anerkennung

Wie ihre Berufskollegen steht Narten-Struß der entwertenden Haltung von Politik und öffentlicher Meinung ratlos gegenüber. „Wir machen Blühstreifen, Lerchenfenster, Honigweiden und Extrastreifen für Niederwild, um die heimische Artenvielfalt zu stärken“, erklärt Schomburg. „Doch Anerkennung und Wertschätzung ernten wir nicht“, moniert der Landwirt und CDU-Ortsbürgermeister von Gümmer. Er vermutet, dass die meisten Menschen das bäuerliche Engagement gar nicht wahrnehmen.

Deshalb sollen ab sofort grüne Kreuze auf die besondere Situation der familiär geführten landwirtschaftlichen Betriebe hinweisen. Die Seelzer Landwirte wollen damit auch ein Zeichen gegen die Pläne und Beschlüsse setzen, die die Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) und die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) initiiert hatten.

Rote Gebiete werden ausgewiesen

Der Vorsitzende des Landvolks Hannover, Volker Hahn, schieb in einem offenen Brief an die Politik: „Ihr weist großflächig rote Gebiete aus und erzählt den Menschen, dass dort die Bauern besonders böse sind und sie deshalb noch weniger düngen sollen. So wenig, dass die Pflanzen hungern und die Zwischenfrüchte gar nicht mehr wachsen sollen. Damit schafft Ihr eine Zweiklassenlandwirtschaft und verurteilt die Betriebe in den roten Gebieten zum langsamen Sterben. Wir sind bereit, alles für die Umwelt zu tun, aber ja, auch wir müssen Geld verdienen. Das wollt Ihr so, dass wir im Wettbewerb mit der ganzen Welt und mit unseren Kollegen außerhalb der roten Gebiete konkurrieren müssen.“

Kooperation ist erfolgreich

Die Landwirte verweisen dagegen auf ihre Anstrengungen. „Wir Seelzer Landwirte arbeiten schon seit Jahrzehnten mit den Wasserwerken zusammen“, berichtet Grages. Trotzdem seien in Seelzer Gemarkungen sogenannte rote Gebiete ausgewiesen. „Dabei ist unsere Wasserqualität ausgezeichnet. Wir haben überhaupt keine Nitratbelastung, was ja wohl beweisen dürfte, dass wir sehr sorgsam mit Düngemitteln umgehen“, sagt Landwirt Corterier aus Dedensen. Er sprüht Mikronährstoffe auf die Blattoberfläche der Pflanzen, um die optimale Aufnahme der Gaben zu gewährleisten und schont so zugleich das Grundwasser.

Landwirte leisten ihren Beitrag

Während Florian Grages zwischen dem Hörsaal als Student des Agraringenieurwesens und dem Treckereinsatz auf Lohnder Flächen hin- und herwechselt, steht sein Vater Manfred jetzt häufiger in der Werkstatt. Dort entstehen die grünen Holzkreuze. „Redet ihr auch in der Schule über die Grüne-Kreuze-Aktion?“, fragt Manfred Grages Clemens Corterier. Der nickt. Er will Landwirt werden und hat während eines Praktikums an der Universität Hannover eine besondere Form des Zwischenfruchtanbaus kennengelernt, bei der tief- und flachwurzelnde Pflanzen mit niedrig- und hochwachsenden Pflanzen gemischt werden. Das testet Familie Corterier gerade auf eigenen Flächen aus. „Redet mit uns“, lädt Maaß alle Interessierten und die Politiker ein, greift sich ein grünes Kreuz und kehrt zu seinem Tagewerk zurück.

„Agrarpaket ist für die Landwirte toxisch“ Am 4. September 2019 hat der Bundestag das sogenannte Agrarpaket beschlossen. Neben dem Verzicht auf Glyphosat innerhalb der kommenden vier Jahre wurde auch die Umschichtung von Fördermitteln beschlossen. Das Tierwohl soll auf diese Weise gestärkt, Agrarumweltmaßnahmen sollen begünstigt werden. Im Gegenzug werden Direktzahlungen gekürzt. Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied hält das Agrarpaket für „eine politische Fehlentscheidung“ der Bundesregierung. „Wir wissen, dass es Veränderungen zu mehr Tierwohl und Insektenschutz geben muss, aber dieses Paket ist für die Landwirte toxisch, wenn über das gültige Fachrecht hinaus zusätzliche Auflagen die Landwirtschaft belasten und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit deutlich schwächen“, so Rukwied.

