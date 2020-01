Frauen lernen den Umgang mit Tablet-Computern

Seelze

Die Stadtbibliothek Seelze und die städtische Gleichstellungsbauftragte Gabriela Giesche laden zu einer Tablet-Schulung für Dienstag, 11. Februar, um 9.30 Uhr ein. Die Teilnehmerinnen lernen an zwei Vormittagen die wesentlichen Grundlagen für die Nutzung von Tablet-Computern. Das Angebot richtet sich speziell an Frauen.

Tipps und Tricks werden vermittelt

Bibliotheksleiterin Sabine Langbehn und ihre Mitarbeiterin Kristin Rohde geben in entspannter Atmosphäre den Teilnehmerinnen wertvolle Tipps und zeigen Tricks beim Umgang mit den Tablets. Bei dem zweitägigen Einführungskurs am Dienstag, 11. Februar, sowie am Dienstag, 18. Februar, beantworten sie jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr Fragen vom einfachen Bedienen bis zur Nutzung von Apps. Die Teilnehmerinnen erhalten außerdem praktische Tipps, wie sie das Tablet nutzen können. Und sie üben unter anderen den Umgang mit E-Books.

„Gerade Frauen ab 40 Jahren wollen beruflich und privat oft stärker an der Mediennutzung teilhaben, nehmen sich aber häufig nicht die Zeit, sich stärker in das Medium einzuarbeiten. Dabei soll sie dieses Seminar unterstützen“, erläutert Giesche, die das Angebot gemeinsam mit der Stadtbibliothek initiiert hat.

Auch im vergangenen Jahr große Nachfrage

Bereits im Januar 2019 hatte die Gleichstellungsbeauftragte ein vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung finanziertes Seminar für Frauen zum Einstieg in die digitalen Medien nach Seelze gebracht. Die überwältigende Nachfrage brachte sie mit den Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Seelze auf die Idee, Frauen eine zusätzliche Hilfe anzubieten und Hemmschwellen bei der Nutzung digitaler Medien abzubauen. Im Februar 2019 luden sie daher gemeinsam zu einem Kurs zur Tablet-Nutzung ein, der ebenfalls schnell ausgebucht war und nun eine zweite Auflage erhält.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Anmeldungen für die Tablet-Schulung nimmt die Stadtbibliothek Seelze unter Telefon (05137) 94559 oder persönlich in der Bibliothek entgegen. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Frauen begrenzt. Die Stadtbibliothek bietet iPads zur Nutzung während der Schulung an. Wer ein eigenes Gerät besitzt, sollte dieses mitbringen, um daran zu üben.

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake