Schüler laufen für einen besseren Pausenhof

Rund 450 Kinder und Jugendliche haben am Mittwochvormittag im Bürgerpark ihre Runden beim ersten Spendenlauf der Bertolt-Brecht-Gesamtschule gedreht. Die Schüler der derzeit aus den Jahrgängen fünf bis sieben bestehenden IGS hatte sich dafür Unternehmen oder auch Einzelpersonen gesucht, die pro gelaufene Runde einen bestimmten Betrag zahlen. Der so erzielte Erlös ist für Verbesserungen der Schule bestimmt.

Lauf ist auf 15 Minuten begrenzt

„Eine Runde ist 350 Meter lang, die Schüler laufen 15 Minuten“, erklärt Sportfachbereichsleiter Torsten Nickel. Wie viele Kilometer die Kinder und Jugendlichen absolviert haben, steht noch nicht fest. Nickel rechnet aber damit, dass die Jungen und Mädchen jeweils zwischen fünf und 13 Runden zurückgelegt haben. Die Idee zu der Aktion sei von den Studenten Alexandra Brix, Jessika Widera und Markus Zorn der Berufsakademie Lüneburg während einer Projektarbeit an die Schule herangetragen worden. Die Wahl für ihr Projekt sei auf Seelze gefallen, weil Alexandra Brix aus der Stadt stamme und einige Lehrer der IGS bereits kannte, sagt Widera. Das Zeitlimit von einer Viertelstunde sei bewusst gewählt worden, damit die Spender einen überschaubaren Rahmen hätten. „Das muss realistisch bleiben“, sagt die Studentin.

Erlös ist für die Schule bestimmt

Was mit dem von den Schülern erlaufenen Geld genau gemacht wird, soll ein Gremium aus Schülern und Lehrern besprechen. Denn für bestimmte Dinge fehle häufig das Geld, weil der Etat der Kommunen oft nicht mehr erlaube. „Erste Ideen gibt es schon“, sagt Widera. So hätten sich viele Kinder und Jugendliche für eine bessere Gestaltung des Pausenhofes ausgesprochen, und auch eine finanzielle Unterstützung der Klassenfahrten sei als ein Wunsch genannt worden. „Es soll was mit Bewegung zu tun haben“, sagt Nickel. So könnten etwa neue Spielgeräte angeschafft werden.

Schüler sind in Bewegung

Alle seien in Bewegung, nicht nur die jeweiligen Läufer, freut sich Nickel. Die Schüler nutzten die Spielgeräte im Bürgerpark, tanzten zur mitgebrachten Musik und spielten jahrgangsübergreifend. Der Spendenlauf sei so zu einem zweiten Sportfest der Schule geworden, nachdem die Jungen und Mädchen bereits vor den Sommerferien mit den Senioren der Leichtathletiksparte der SG Letter 05 ihr Sportabzeichen absolviert hätten. Geplant sei, den Spendenlauf künftig jedes Jahr zu organisieren.

IGS will Minigolfanlage übernehmen

„Bewegung wird bei uns groß geschrieben“, sagt Nickel über die IGS. In den Pausen könnten die Schüler ihre Schuhe ausziehen und unter dem Motto „Bewegte Räume“ die Sporthalle nutzen. Zudem würden in einer AG Schulsportassistenten ausgebildet. Vorgesehen sei auch, die derzeit brach liegende Minigolfanlage von der Stadt zu übernehmen.

