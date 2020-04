Dedensen

Schon wieder ist in Seelze ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, hörte am frühen Dienstag ein Dedenser in der Nähe seiner Wohnung gegen 4.15 Uhr ein lautes Geräusch und informierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass im Bereich der Bruchstraße/ Luther Straße ein Zigarettenautomat von Unbekannten aufgebrochen worden war. Aus dem Gerät wurden alle Zigarettenschachteln entwendet. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zwei weitere Zigarettenautomaten waren am Sonnabend in Dedensen und in der Nacht zum Donnerstag in Gümmer gewaltsam geöffnet worden. Die Beamten hoffen auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (0 51 37) 82 70 Hinweise entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Thomas Tschörner