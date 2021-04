Letter

Die Stimmung an der Brüder-Grimm-Grundschule in Letter könnte besser sein. Gerade musste Schulleiterin Betty Ahrens wieder eine ganze Schulklasse nach Hause schicken, weil der Antigen-Schnelltest eines Schülers ein positives Ergebnis gezeigt hat. Eine weitere Klasse befindet sich ebenfalls in Quarantäne, genauso wie der Schulkindergarten und insgesamt zehn Lehrkräfte. Und die fallen jetzt erst einmal 14 Tage aus.

An der Quarantänepflicht für Lehrer werde sich erst dann etwas ändern, wenn das Kollegium die zweite Schutzimpfung erhalten habe, sagt Ahrens. „Voraussichtlich wird das am 18. Juni sein.“ Dann entfällt die Pflicht, wenn Schüler und Lehrer beide ein FFP2-Maske während der gemeinsamen Zeit im Klassenraum getragen haben und ein Coronafall auftritt.

Lesen Sie auch Grundschulleiterin aus Letter kritisiert Niedersachsens Sonderweg bei Corona-Regeln

Sorge vor falschen Ergebnissen

Seit Montag vergangener Woche sind Schüler, Lehrkräfte und alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule dazu verpflichtet, sich zweimal in der Woche einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Den Test müssen sie zuhause durchführen. So soll vermieden werden, dass ein positiv getestetes Kind überhaupt in die Schule kommt. Das Schulgelände betreten darf nur, wer ein negatives Testergebnis vorlegen kann. Dennoch bleiben bei Schulleiterin Ahrens die Zweifel: „Wir können nicht kontrollieren, ob es sich möglicherweise um ein gefälschtes Ergebnis handelt.“

Zudem ist sie nicht sicher, dass alle Eltern den Test auch richtig durchführen. Viele lehnten die Testpflicht ohnehin ab, und so kommen derzeit etwa ein Drittel der Grundschüler überhaupt nicht mehr in den Unterricht. „Es gibt die unterschiedlichsten Gründe“, sagt Ahrens. „Manche gehören zu den Leugnern, manche haben einfach enorm Angst, dass sich ihr Kind in der Schule mit dem Virus infiziert.“

Region meldet 111 Fälle

1000 Tests hat die Grundschule bisher erhalten. „Innerhalb einer Woche haben wir fünf mit dem Coronavirus infizierte Kinder durch die Schnelltests gefunden. Vier von ihnen hatten keinerlei Symptome“, so die Schulleiterin. Alle Kinder hatten jedoch von größeren Familienfeiern und Übernachtungen bei Freunden berichtet. „Uns ist nicht ein einziger Fall bekannt, bei dem sich ein Kind in der Schule angesteckt hat“, sagt Ahrens.

Das bestätigt auch Regionssprecherin Sonja Wendt: „Es gibt keinen sogenannten Hotspot in Seelze.“ 80 Prozent der gemeldeten Infektionen fänden im privaten Bereich statt. Am Dienstag hat die Region Hannover 111 Fälle für die Obentrautstadt gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 207,7 und ist damit die höchste in der gesamten Region Hannover .

Für Betty Ahrens zieht das Auftreten positiver Coronafälle eine Menge an Bürokratie nach sich. Unzählige Male hat sie bislang mit dem Gesundheitsamt telefoniert, Namen und Testergebnisse durchgegeben. Dazu kommen Gespräche mit den Eltern und die Aufforderung, nach einem positiven Schnelltest-Ergebnis einen PCR-Test zu machen. „Rund sechs Stunden sind wir täglich mit Bürokratie beschäftigt. Wir verwalten uns zu Tode. Lehrer und Verwaltungsarbeiter gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt Ahrens.

Integrationslosten als Dolmetscher

Inzwischen hat auch die Stadt Seelze den Schulen Unterstützung angeboten. In einer Videokonferenz, an der auch Bürgermeister Detlef Schallhorn teilgenommen hat, konnten die Schulleiter ihre Probleme und Sorgen schildern. „Nicht alle Eltern verstehen unsere Anschreiben“, so Ahrens. Die städtischen Integrationslotsen sollen nun Schreiben in den jeweiligen Herkunftssprachen verfassen, damit auch wirklich alle Eltern über die geltenden Vorschriften informiert werden können.

Von Sandra Remmer