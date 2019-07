Schmuckbeet am Obentraut-Denkmal ist insektenfreundlich

Seelze - Schmuckbeet am Obentraut-Denkmal ist insektenfreundlich Es ist das einzige Schmuckbeet der Stadt. Gärtnerin Katja Porr vom städtischen Betriebshof hat neben der gestalterischen Harmonie am Obentraut-Denkmal auch die Insektenfreundlichkeit im Blick.

250 Sommerblumen gedeihen in Seelzes einzigem Schmuckbeet am Obentraut-Denkmal. Während rechts Sandsteinpyramide sowie Helm und Stiefel an den Reitergeneral erinnern, entsteht auf der Baustelle im Hintergrund links neuer Wohnraum. Quelle: Patricia Chadde