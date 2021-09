Seelze

Auf Comedy und Überraschungen kann sich das Publikum am Freitag, 24. September, freuen, wenn Schmidt’s Katzen Improvisationstheater auf die Bühne im Veranstaltungszentrum Alter Krug im Stadtzentrum bringen. Die drei Akteurinnen nehmen vielseitig, wild und sehr charmant die Eingaben der Zuschauerinnen und Zuschauer auf und entwickeln daraus Geschichten mit Witz und Tiefgang. So entstehen spontan einmalige Bühnenmomente. Das Impro-Theater beginnt um 19.30 Uhr.

Schmidt’s Katzen spielen, singen, tanzen und reimen aus dem Stegreif. Dabei legen sie sich nicht auf ein Genre fest – vom Krimi bis zum Liebesabenteuer ist alles dabei. Das Trio präsentiert dabei skurrile Figuren, herzbewegende Augenblicke und witzige Lieder, die so nur einmal zu sehen und zu hören sind.

Impro-Theater trat im Kulturzelt auf

Schon bei ihrem ersten Auftritt in Seelze – vor rund drei Jahren auf der Bühne des Kulturzelts im Bürgerpark – hatten Schmidt’s Katzen ihr Publikum mit viel Energie und einer überragenden Show in den Bann gezogen. „Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Seelze erinnern sich garantiert an den Spaß und die gekonnte Unterhaltung mit den Katzen“, sagt Robert Leschik von der ausrichtenden Kulturinitiative Seelze. Damals wie heute stünden die Schauspielerinnen für reichlich Erfahrung. „Bereits seit 2003 widmen sich Schmidt’s Katzen dem direkt erlebbaren, einzigartigen Theateraugenblick und improvisieren auf Bühnen in Deutschland und Europa“, ergänzt Gabriele Hartinger-Irek vom städtischen Kulturbüro.

Für die Aufführung gilt die 2-G-Regel

Die Region Hannover fördert die Aufführung im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, die von der Kulturinitiative Seelze (KiS) organisiert wird. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der Buch- und Schreibwarenhandlung Petri & Waller an der Hannoverschen Straße 13a erhältlich. Für die Aufführung gilt die 2-G-Regelung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, teilt die Stadt mit. Demnach sind alle Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, am Eingang einen entsprechenden Nachweis über die vollständige Corona-Schutzimpfung oder alternativ über die Genesung von Covid-19 innerhalb der vergangenen sechs Monate vorzulegen. Vom Eingang bis zum Einnehmen ihrer Sitzplätze müssen die Zuschauer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Platz dürfen sie diese während der Aufführung abnehmen.

Von Thomas Tschörner