In Seelzer Apotheken war der Dienstag „der bisher arbeitsreichste Tag des Jahres“, wie Löns-Apotheker Alexander Rupp aus Letter berichtet. Seit dem 15. Dezember um 8 Uhr konnten sich über 60-jährige Seelzer ebenso wie Menschen aus Risikogruppen, also mit Vorerkrankungen, kostenlos drei FFP-2-Masken abholen.

Dienstag war bisher arbeitsreichster Tag des Jahres

„Wir haben 1500 der Masken dieser Kategorie am ersten Tag abgegeben“, sagt Rupp. Am Mittwoch folgten bis 13 Uhr mehr als 1000 weitere. Der Apotheker aus Letter hatte sich vorausschauend bevorratet, denn zu seinen Kunden zählen Großabnehmer wie Gemeinden und Schulen, aber auch andere Apotheken. „Auch in den kommenden Tagen werde ich meine Kunden bedienen können“, ist sich Rupp sicher.

Box ermöglicht coronakonforme Abholung

Wir haben im vergangenen Jahr ein Loch in die Außenwand schlagen lassen, um eine Abholbox zu installieren“, sagt Rupp. Das war vorausschauend, wie sich herausstellte. Die Kunden der Löns-Apotheke können sich ihre FFP-2-Maske ganz coronakonform aus dieser Abholbox nehmen und müssen nicht extra in den Verkaufsraum der Löns-Apotheke. „Für meine Mitarbeiterin ist das ebenfalls gut zu handhaben. Sie kann drinnen im Warmen sitzen, die Bestellung mit dem Computersystem abgleichen und die Masken ohne Infektionsrisiko in das Abholfach legen“, sagt Rupp, dessen Apotheke sich Im Sande 39 in Letter befindet.

Wer sich eine FFP-2-Maske in seiner Apotheke kaufen möchte, ohne Risikogruppe zu sein, zahlt bis Sonnabend 2,49 Euro pro Stück. „Das ist unser Aktionspreis“, erklärt Rupp, der ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich bei der Maske um einen Einmalartikel handele. Der reguläre Preis für eine FFP-2-Maske liege derzeit bei 5 bis 6 Euro.

Hier gibt es FFP-2-Masken

In Lohnde verfügt Apotheker Stephan Wischniewski noch über ausreichend viele Masken, um die Nachfrage vor Ort zu befriedigen. Seine Lohnder Apotheke ist in der Calenberger Straße 19 und unter Telefon: (05137) 93282 zu erreichen.

Thomas Meyer betreibt drei Seelzer Apotheken

Der promovierte Apotheker Thomas Meyer verfügt über 4500 Stück FFP-2-Masken, die er zeitnah ausgeben kann. Er bemerkte, dass offenkundig zahlreiche gefälschte Masken im Umlauf sind. „Unser Check der Prüfprotokolle konnte Unstimmigkeiten aufdecken“, berichtet Meyer. Mit seinen Mitarbeitern betreibt er einen hohen Prüfaufwand, um sicher zu gehen, dass nur einwandfreie FFP-2-Masken abgegeben werden. Meyer ist Inhaber der drei Apotheken in Seelze und steht persönlich im Pavillon an der Hannoverschen Straße 1, um die FFP-2 Masken abzugeben. In Seelze gibt es welche in seiner Kreuz-Apotheke, Hannoversche Straße 1, Telefon (05137) 82920, ebenso wie in der Adler-Apotheke, Am Kreuzweg 5, Telefon (05137) 93024, und in der Obentraut-Apotheke, Hannoversche Straße 45, Telefon (05137) 4555.

Was Seelzes Apotheker kurz vor dem ersten Abgabetag irritierte: „Erst sollten wir die FFP-2- Masken aus Bundesbeständen erhalten. Dann hieß es kurzfristig, dass sich jeder Apotheker selbst um Nachschub kümmern müsse“, berichtete Rupp.

„Ansturm hätte man vermeiden sollen“

Melanie Fonk von Letters Rathaus-Apotheke an der Nordstraße 2 findet die langen Schlangen von Risikopatienten, die wegen einer FFP-2-Maske anstehen, unverantwortlich. „Das ist eine schizophrene Situation. Da wird durch den Lockdown der Einzelhandel so extrem heruntergefahren, um das Ansteckungsrisiko zu senken. Aber dann stellen sich ausgerechnet die besonders gefährdete Menschen vor Apotheken in langen Schlangen auf, um Masken zum besseren Infektionsschutz zu bekommen“, sagt sie. Bremen hatte ab 13. November kostenfrei FFP-2-Masken an über 65-Jährige abgegeben, was im Stadtstaat für überfüllte Apotheken, Krawall und sogar für Polizeieinsätze gesorgt hatte. „Man wusste also, wie sich Betroffene wahrscheinlich verhalten werden“, sagt Fonk und plädiert für besonneneres Verhalten.

Von Patricia Chadde