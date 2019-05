Letter

Offenbar während des Kochens ist am Dienstag eine 49-jährige Bewohnerin einer Hochparterre-Wohnung an der Uferstraße eingeschlafen. Das völlig verbrannte Pfannengericht löste den Rauchmelder aus, den die Schlafende jedoch nicht hörte, wohl aber Nachbarn, berichtet Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler. Die Nachbarn, die auch leichten Rauch bemerkten, klingelten an der Tür, die jedoch nicht geöffnet wurde. Schließlich alarmierten sie um 1.45 Uhr die Ortsfeuerwehr Letter. Als ein Feuerwehrmann durch das Fenster schaute, bemerkte er die bewegungslos in der Wohnung liegende Bewohnerin. Deshalb schlug die Feuerwehr eine Scheibe ein, um in die Wohnung zu gelangen. Durch den Lärm wurde die 49-Jährige dann doch aus ihrem Tiefschlaf geweckt. Die Feuerwehrleute brachten eine Pfanne mit verkohltem Essen ins Freie und lüfteten die Wohnung, sagte Köhler. Ein Verdacht auf Rauchvergiftung bestätigte sich nicht, die Frau konnte in ihrer Wohnung bleiben. Im Einsatz waren 14 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen.

Von Thomas Tschörner