Letter

Zu Streitigkeiten zwischen drei Männern ist es am Montag gegen 23 Uhr auf dem Kastanienplatz in Letter gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein bislang Unbekannter einem 38-jährigen Letteraner zunächst ins Gesicht. Anschließend trat er ihn in den Rippenbereich. Der 38-Jährige erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem eine Platzwunde im Gesicht und eine Schwellung des linken Jochbeins. Er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer flüchtete anschließend mit seinem Begleiter. Nach der Beschreibung des Opfers sollen die beiden Männer zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Beide sollen Jogginghosen getragen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt unter Telefon (0 51 37) 82 70 Hinweise von Zeugen entgegen.

Von Thomas Tschörner