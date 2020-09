Seelze

Im März musste der restlos ausverkaufte Comedy-Abend mit dem Salon Herbert Royal wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun steht der Nachholtermin fest: Das Comedy-Sextett aus Hannover ist am Donnerstag, 3. Dezember, um 17 und um 20 Uhr im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums zu sehen. Erworbene Karten können ab sofort umgetauscht werden, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit.

Auftritt war stark nachgefragt

Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Kulturinitiative Seelze (KiS) als Ausrichter die Vorpremiere für das neue Frühjahrsprogramm des Salons Herbert Royal frühzeitig vom Veranstaltungszentrum Alter Krug in Seelze in das größere Forum des Schulzentrums Seelze verlegt und somit Kapazitäten für insgesamt 250 Besucher geschaffen. Auch die zusätzlichen Karten waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. Dann kam der Lockdown, und der Auftritt musste abgesagt werden.

Zuschauer kommen jetzt in zwei Gruppen

Für den neuen Termin am Donnerstag, 3. Dezember, sind aufgrund der aktuell geltenden Hygieneregeln nun zwei Auftritte im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums geplant. Aufgeteilt in zwei Gruppen können jeweils 100 Zuschauer um 17 und um 20 Uhr den Auftritt des Salons Herbert Royal erleben. „Wir bitten alle Zuschauer, die Hygieneregeln genau zu beachten. Dann kann einem tollen Abend mit viel Wort- und Wahnwitz mit dem Comedy-Sextett aus Hannover nichts im Wege stehen“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom Kulturbüro Seelze als Kooperationspartner der KiS.

Karten können eingetauscht werden

Jeder, der bereits eine Karten für den ursprünglich geplanten Abend erworben hat, kann diese nun bei Schreibwaren Petri&Waller gegen gültige, neue Eintrittskarten für die Vorstellungen im Dezember eintauschen. Alternativ können Karten auch einfach zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird in diesem Fall erstattet. Wer seine Karte über den Anbieter Eventim gekauft hat, sich per Telefon unter (0 51 37) 82 82 84 oder per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de an das Kulturbüro im Seelzer Rathaus wenden.

Für alle die Besucher, die mit dem Auto zur Vorstellung kommen, stehen in großer Zahl Parkplätze vor dem Gymnasium zur Verfügung. Der Zugang zum Forum erfolgt über den Seiteneingang.

Von Sandra Remmer