Döteberg

Mit Spannung blickt Sabine Brockhaus dem Ergebnis ihres Erntejahres entgegen. Seit einigen Jahren betreibt die 41-jährige Quereinsteigerin eine kleine Landwirtschaft in Döteberg, und im April diesen Jahres hat sie zusätzlich einen Onlineshop eröffnet, in dem sie ihr selbst angebautes Gemüse zum Verkauf anbietet. Unter „Die Halbmeierei.de“ finden Interessierte ein umfangreiches Angebot von Auberginen über Tomaten, Gurken, Kürbis, Paprika, diversen Blattsalaten bis zur Zucchini. Alles, was Sabine Brockhaus anbietet, ist von höchster Bioqualität, denn das hat die Neu-Landwirtin sich zur Auflage gemacht.

Zwölf verschiedene Sorten Tomaten wachsen bei Sabine Brockhaus. Quelle: Sandra Remmer

2015 ist sie mit ihrem Mann nach Döteberg gezogen. Ursprünglich für ihr Pferd hat Brockhaus damals das rund sieben Hektar große Weideland gepachtet. Nachdem ihr Pferd jedoch verstarb, stellte sich die Frage, was jetzt tun mit der gepachteten Fläche? „Das Land war ja da“, sagt Brockhaus, die damals bereits das Gras auf den Wiesen zu eigenem Heu verarbeitet und einige Zeit einen kleinen Pferdepensionsbetrieb an dieser Stelle betrieben hat.

Ernte mit historischem Gerät

Angestoßen durch den Lockdown in der Corona-Pandemie kam Brockhaus der Gedanke, eigenes Gemüse und Getreide anzubauen. „Mir hat der Lockdown noch einmal deutlich gemacht, wie abhängig wir vom Import von Lebensmitteln sind“, sagt Brockhaus. Auf einem Hektar wachsen nun Belugalinsen heran, auf vier weiteren Hektar gedeiht Biohafer. Für dessen Ernte hat sie sich eigens einen historischen Mähdrescher angeschafft, den sie mit ihrem mehr als 50 Jahre alten Traktor ziehen kann. Für ihre landwirtschaftliche Tätigkeit hat sie ihren eigentlichen Beruf im Bereich Finanzen auf eine halbe Stelle reduziert.

Gemüse für bis zu 30 Familien

555 Quadratmeter nutzt sie ausschließlich für den Anbau von Gemüse und Salaten. Daher stammt auch der Name Halbmeierei – einem Begriff, der im 16. Jahrhundert entstand und die Größe von landwirtschaftlichen Flächen beschreibt. „Jede Pflanze, die hier wächst, hatte ich einmal als Samenkorn in den Händen. Ich begleite sie quasi vom Einpflanzen bis in den Einkaufswagen“, erzählt Brockhaus. Zudem ist sie fasziniert davon, dass sie auf einer relativ kleinen Fläche genug Gemüse anbauen kann, um davon etwa 30 Familien für acht Monate zu ernähren. Das funktioniert vor allem deshalb, weil sie beispielsweise Pflanzenkulturen mit einer geringeren Standzeit anpflanzt. „Meine Beete können so mehrfach geerntet werden“, sagt Brockhaus. Außerdem nutzt sie andere Standabstände, sodass möglichst viele Pflanzen Platz finden. Ihre besondere Leidenschaft sind Tomaten, die sie in Gewächshäusern gegen zu viel Nässe schützt. Zwölf unterschiedliche Sorten in verschiedenen Formen und Farben wachsen und gedeihen darin.

Mit Schafwolle macht Sabine Brockhaus dem Unkraut das Wuchern schwer. Quelle: Sandra Remmer

Mit Schafwolle gegen Unkraut

Da Sabine Brockhaus, die sich selber als Bäuerin bezeichnet, sich den Biorichtlinien der Europäischen Union unterworfen hat, gelten für sie strenge Regeln. Geht es ums Thema Düngen, sind ihre Möglichkeiten genauso begrenzt wie beim Thema Schädlingsbekämpfung. Der Einsatz von mineralischem Dünger ist ihr zum Beispiel untersagt. Ihren Kohl, der gerne von Insekten angefressen wird, schützt sie mit speziellen Gemüsenetzen. Als natürliches Mulchmaterial und um es dem Unkraut schwer zu machen, deckt sie ihre Beete mit Schafwolle ab.

Geerntet wird nach Bestellung

Wer bei Sabine Brockhaus Gemüse und Salat bestellen möchte, kann unter www.die-halbmeierei.de bis Mittwochabend im Internet seinen Warenkorb füllen. Abgeholt werden kann die Ware dann am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr bei ihr auf dem Hof an der Dorfstraße 5. Sabine Brockhaus hat sich bewusst für diese Form des Absatzes und gegen einen Hofladen entschieden: „So kann ich es vermeiden, Lebensmittel wegzuwerfen, die unnötig geerntet wurden. Ich ernte so nur das, was auch bestellt ist.“

Von Sandra Remmer