Seelze

Auf der Minigolfanlage an der Kristall-Therme in Seelze wird seit Langem nicht mehr gespielt. Der Betreiber hatte die Anlage im Juni 2018 aufgegeben. Seitdem liegt das 2500 Quadratmeter große Gelände brach. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache: Johannes Seifert, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Seelze, schlägt vor, die Fläche der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (IGS) zu übergeben. Eine Entscheidung darüber müssen nun die politischen Gremien treffen.

In der Stadt gibt es unterschiedliche Spekulationen

In der Obentrautstadt kursieren derzeit unterschiedliche Gerüchte über eine mögliche Nachnutzung des Geländes. In Glanzzeiten wurden dort sogar Deutsche Meisterschaften im Bahnengolf, wie die sportliche Bezeichnung für Minigolf ist, ausgetragen. In Gesprächen mit Seelzern tauchen eine mögliche Nutzung des Grundstücks für ein Hotel ebenso auf wie für eine Kindertagesstätte, Obdachlosenunterkunft, Erweiterungsmöglichkeit für die Kristall-Therme oder als Sportfläche für die Integrierte Gesamtschule (IGS) auf.

Anzeige

Bislang ist noch nichts spruchreif

„Es gibt viele unterschiedliche Diskussionsstände“, sagt SPD-Fraktionschef Alexander Masthoff. Zudem seien unterschiedliche Fachbereiche im Rathaus betroffen, etwa im Falle von Obdachlosenunterkünften der Bereich Ordnung und Soziales oder für eine Schulnutzung der Bereich Bildung und Freizeit. Im Schulzentrum gebe es eine neue Situation, nachdem die Region sich entschieden habe, die Anne-Frank-Förderschule zu kaufen und in Seelze weiterzubetreiben. Damit gebe es für den Ausbau der IGS weniger Platz. Heiko Hoffknecht ( CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Bau und Umwelt, betont, dass es noch keine konkreten Planungen gebe. Es sei in den politischen Gremien noch nichts im Gespräch.

Bertolt-Brecht-Gesamtschule hat Interesse

Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule macht sich allerdings schon Hoffnung auf das Gelände. „Wir haben ein Konzept eingereicht“, sagt Torsten Nickel, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Sport und Ganztag der Gesamtschule. Die Schule könnte die Minigolfanlage weiter nutzen und in speziellen Projekten etwa auch die Kindergartenkinder in der Sportart unterrichten. Unterstützung erhält die Gesamtschule von Johannes Seifert. „Ich glaube einfach, dass wir uns stärker Gedanken darüber machen müssen, ob die Freiflächen der Schule ausreichen.“ Derzeit verfügt die im Aufbau befindliche Gesamtschule über vier Jahrgänge, die fünf bis sieben Züge haben. Da auch eine Oberstufe geplant ist, rechnet Seifert mit etwa 1200 bis 1300 Schülern, wenn in den nächsten Jahren alle Klassenstufen vorhanden sind.

SPD unterstützt Schulleiterin

Seifert räumt ein, dass natürlich auch über Kindergarten- und Krippenplätze nachgedacht werden müsse. Doch dafür ließen sich auch andere Flächen finden. In einem Gespräch mit Schulleiterin Regina Schlossarek-Aselmeyer habe er jedenfalls seine Unterstützung zugesagt, die Minigolfanlage der IGS zu überlassen. „Wir müssen stärker auf diese Fläche schauen – ich werde mich dafür stark machen, sie für die Schule zu nutzen.“ Möglicherweise ließen sich Antworten bereits für den Haushalt 2021 finden. Und natürlich müssten noch einige technische Voraussetzungen überprüft werden. Etwa, ob der Minigolfplatz möglicherweise von Überschwemmungen der Leine betroffen sein könnte.

Von Thomas Tschörner