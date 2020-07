Der Fährweg ist für viele Hundehalter in Lohnde ein beliebter Eintritt zum Spaziergang in die Leinemasch. Die SPD-Fraktion möchte an dieser Stelle gern eine Hundetoilette – eine Kombination aus Tütenspender und Mülleimer – aufstellen. Dann können Hundebesitzer die Hinterlasschenschaften ihrer Lieblinge gleich entsorgen.