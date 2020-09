Seelze

Der SPD-Ortsverein Seelze hat erste Ziele für die Kommunalwahl 2021 formuliert. Eine Kernforderung ist dabei, den Ortsräten mehr Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse zu geben. „Die Politik muss näher am Bürger sein und bei für den Stadtteil wesentlichen Entscheidungen muss das Votum des Ortsrates viel mehr Gewicht bekommen“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Reinhold Heinz.

Alle Ortsräte sollen erhalten bleiben

Bei einem Workshop zur Kommunalwahl haben sich die Sozialdemokraten dafür ausgesprochen, in der Obentrautstadt bei der Wahl des Rates weiterhin bei einem Wahlbereich zu bleiben und auch alle Ortsräte in der bisherigen Stärke weiter arbeiten zu lassen, berichtet Heinz. „Es gab mal Überlegungen, eventuell Ortsräte der kleineren Stadtteile zusammenzulegen, etwa Velber und Harenberg.“ Zwar habe die SPD selbst einige Abteilungen zu einer neuen zusammengefasst, wie etwa Lohnde-Gümmer und Kirchwehren-Lathwehren, um schlagkräftiger arbeiten zu können. Bei den Ortsräten mache dies aber keinen Sinn, sondern würde eher für mehr Politikverdrossenheit sorgen.

Ortspolitiker wollen oft andere Entscheidungen

Der SPD schwebt im Gegenteil vor, die Ortsräte zu stärken. Dies sei auch eine Frage der Motivation, sagt Heinz. „Wenn im Ortsrat nichts entschieden werden kann, gleichzeitig die Ortsratsmitglieder die Ansprechpartner für die Bewohner ihres Stadtteiles sind und sich der Kritik stellen müssen, stellt sich für die Ortsratsmitglieder schnell die Frage, warum sie sich überhaupt aufstellen lassen sollen“, beschreibt der SPD-Chef die aktuelle Situation. Dies führe häufig für den jeweiligen Stadtteil zu unbefriedigenden Ergebnissen. Als Beispiel nennt Heinz das Alte Rathaus in Letter, dass die Letteraner gern erhalten hätten. Der Rat habe sich jedoch für ein anderes Vorgehen entschieden und letztlich dem Abriss zugestimmt. „Das hat gerade in Letter für Politikverdrossenheit gesorgt.“ Es müsse den Kommunalpolitikern zu denken geben, dass sich Letteraner von den Parteien abgewendet und einen Verein gegründet hätten, der sich mit politischen Fragen beschäftigen sollte. Und auch bei dem Abfallbetrieb in Lohnde habe sich der Rat anders entschieden, als sich der Ortsrat gewünscht hätte.

Rat soll Kompetenzen abgeben

„Wir müssen die Ortsräte in ihrer Bedeutung stärken“, ist Heinz überzeugt. Nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz sei es durchaus möglich, den Ortsräten mehr Spielraum zu geben. Theoretisch könnte die Stadt Seelze ihren Ortsräten mehr Kompetenzen geben und sie auch finanziell besser ausstatten. Die Ortsräte müssten mehr entscheiden können. Dies sei kein einfaches Thema, räumt Heinz ein. Denn der Rat würde dadurch an Einfluss verlieren. Der neuen SPD-Fraktion im künftigen Rat der Stadt sei vom Ortsverein als Aufgabe auf den Weg gegeben worden, sich dafür einzusetzen, dass mehr Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse an die Ortsräte delegiert werden, nennt Heinz als Ergebnis des Workshops. „Als SPD müssen wir uns klipp und klar für einen Beschluss einsetzen.“

Von Thomas Tschörner