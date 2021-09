Letter

Der SPD-Ortsverein Seelze unterstützt die Kritik von Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth (SPD) an der Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH). Hackbarth war aufgefallen, dass es in dem Neubauprojekt Gartenhöfe auf dem Gelände des abgerissenen Alten Rathauses in Letter keine Sozialmieten gibt – obwohl dies mit der Stadt vereinbart worden war. Die WGH hatte als Grund gestiegene Kosten genannt, die unter anderem durch kontaminierten Boden auf dem Grundstück verursacht worden seien. Die Stadt wiederum hatte sich wenig erfreut über Hackbarths Vorstoß gezeigt, weil sie längst mit der WGH im Gespräch sei.

Vertrag soll eingehalten werden

„Die Realisierung von sozial gefördertem Wohnraum muss erste Priorität in Letter haben“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Reinhold Heinz. Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten der Abteilung Letter und des Ortsvereins Seelze stellten unmissverständlich fest, dass das ursprüngliche Baukonzept für das auf dem Bürgermeister-Röber-Platz entstehende Quartier erfüllt und realisiert werden müsse, um ein soziales Miteinander zu fördern und den versprochenen Wohnungsmix zu gewährleisten. „Mit 634 Wohneinheiten in Seelze ist die WGH eine unserer wichtigsten und verlässlichsten Partnerinnen im Bereich des bezahlbaren und sozialgeförderten Mietwohnraums“, ergänzt SPD-Bürgermeisterkandidat Alexander Masthoff. Für die Zukunft sehe er persönlich auch noch viel Potenzial, um in und für Seelze in diesem Segment zusammen weiteren wichtigen Wohnraum zu schaffen.

Baukostensteigerungen sind für SPD kein Argument

Umso überraschter sei er, dass die WGH nun unter anderem Kosten für die Entsorgung von kontaminierten Erdaushub oder auch andere Baukostensteigerungen als Grund dafür anführe, dass sich der sozial geförderte Mietwohnraum an dieser Stelle so nicht mehr darstellen ließe, sagte Masthoff. Für ihn sei klar, dass „sozial geförderter Mietwohnraum nicht Baukostensteigerungen zum Opfer fallen darf“, vor allem dann nicht, wenn die Schaffung dieses Wohnraums ein elementares Zuschlagskriterium des damaligen Bieterverfahrens gewesen sei.

Heinz kritisiert auch die Stadtverwaltung

Heinz kritisiert aber nicht nur das Wohnungsbauunternehmen, sondern auch die Stadt. Es sei fragwürdig, wie die durch Bürgermeister Detlef Schallhorn geführte Verwaltung erst zu diesem späten Zeitpunkt davon Kenntnis erhalten konnte, dass eben diese elementaren Punkte des vertraglich fixierten Konzeptes scheinbar nicht eingehalten werden. Es sei immer davon ausgegangen, dass Schallhorn einen guten Kontakt zum langjährigen Partner WGH halte. Zudem habe er gerade bei diesem für Letter doch so wichtigen und sensiblen Bauvorhaben erwartet, dass die Bauaufsicht aus dem Rathaus heraus dieses Projekt enger begleitet als scheinbar geschehen, rügt Heinz.

SPD Letter will mehr Informationen

Für Hackbarth und die SPD-Ortsratsfraktion sei es zudem wichtig, bereits jetzt umfassende Informationen darüber zu erhalten, welche konkreten Gründe hinter den scheinbar notwendigen Konzeptabweichungen stünden, teilt Heinz weiter mit. Es bestehe der dringende Bedarf einer zeitnahen und nachvollziehbaren sowie lückenlosen Klärung der Sachverhalte. „Die Menschen in Letter haben ein Anrecht darauf, dass wir ihnen als ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter in dieser Frage auch eine entsprechende Antwort geben können“, sagt Hackbarth. SPD-Ortsratsfraktionssprecher Wolfgang Gleitz ergänzt, dass „das Abwarten der Verwaltung bis zur Sitzung des Ausschusses für Bau und Umwelt am 8. September der Wichtigkeit des Themas nicht gerecht werde“. Daher werde man als Ortsratsfraktion gegenüber der Verwaltung und Bürgermeister Schallhorn nochmals das Recht auf Akteneinsichtseinnahme formulieren. Susanne Richter, Bauexpertin der SPD-Ratsfraktion, stützt dieses Ansinnen und hat bereits angekündigt, der Verwaltung „einen umfassenden Fragenkatalog“ übermitteln zu wollen, dessen Beantwortung sie „deutlich vor dem 8. September“ erwarte.

Stadt verweist auf Geschäftsordnung

Die Stadt wollte sich zur Kritik der SPD vorerst nicht äußern. Stadtsprecher Carsten Fricke verweist auf die Geschäftsordnung des Rates, nach der der Fragesteller das Recht habe, zuerst eine Antwort zu erhalten. Dies sei in diesem Fall Susanne Richter.

Von Thomas Tschörner