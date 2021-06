Seelze

1,2 Millionen Euro beträgt das Defizit im Seelzer Haushalt für dieses Jahr – und das ist bei Region Hannover und Kommunalaufsicht nicht gerne gesehen. Denn die Stadt hat mit Region und Land vereinbart, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. In der vergangenen Woche hatte Bürgermeister Detlef Schallhorn die Politik über das Defizit und die Kritik daran informiert und Erklärungen geliefert. Unter anderem sei der Haushalt sehr konservativ berechnet worden, so Schallhorn.

Die Finanzen der Stadt Seelze, die Kritik der Kommunalaufsicht und die Stellungnahme der Verwaltung sollen auch in der Sitzung des Ausschusses für Finanzplanung Thema am Dienstag, 8. Juni, sein. Deren Vorsitzender Heinrich Aller (SPD) hatte das Thema nachträglich auf die Tagesordnung setzen lassen. Allerdings ist das Thema in den nichtöffentlichen Teil gewandert, was Aller kritisiert. Das heißt, dass zwar die Ausschussmitglieder informiert werden, nicht aber die Öffentlichkeit.

Aller wirft dem Bürgermeister nun vor unangenehme Themen „wegzudrücken“ und fordert eine öffentliche Diskussion. Mögliche Kürzungen im Haushalt hätten auch Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger.

Ein ausgeglichener Haushalt war Teil der sogenannten Stabilisierungshilfe, bei der die Stadt Seelze im Jahr 2016 rund 22,4 Millionen Euro vom Land zur Entschuldung erhalten hatte.

Von Linda Tonn