Sauberkeitstag: SPD-Mitglieder sammeln Müll rund um den Wertstoffhof

Lohnde

SPD-Mitglieder aus Lohnde und Gümmer haben am Sonnabend den Sauberkeitstag, der aufgrund der Corona-Pandemie im März ausfiel, nachgeholt. Sie trafen sich an der Werftstraße – denn dort bot sich den Lohndern schön seit einiger Zeit rund um das Gelände des Wertstoffhofes kein schöner Anblick.

Auf dem Grünstreifen des angrenzenden Grundstücks hatte sich reichlich Unrat angesammelt. Autoreifen, Haushaltsgeräte, Möbel, Schrottteile und Sperrmüll hatte der Grundstückseigentümer bereits durch ein Unternehmen entsorgen lassen, erzählt Ortsbürgermeister Wilfried Nickel, der die Aktion organisiert hatte. Zurückgeblieben waren jedoch viele Kleinteile, denen sich die Mitglieder der SPD annehmen wollten.

Bereits im Januar erste Hinweise

Nickel konnte sich über die Unterstützung von Shadi Abu, Hans-Ulrich Witt, Reinhold Heinz, Markus Scholz, Alexandra Witt-Reinhold, Danny Gecergün, Andreas Weber und Ingo Choina freuen. Sie alle traten mit Greifzangen, Handschuhen und Schubkarre an, um dem achtlos weggeworfenem Müll den Kampf anzusagen. Die Akteure waren sich sicher, dass der Zustand nicht nur auf den geschlossenen Wertstoffhof zurückzuführen ist. „Diese Verhältnisse fingen bereits vor Corona an“, erzählt Mitinitiator Heinz.

Bereits im Januar waren die ersten Hinweise beim Ortsrat eingegangen, und man hatte sich hilfesuchend an die Stadt Seelze gewandt, die an den Grundstückseigentümer verwies. „Uns ist dieser Zustand ein Dorn im Auge“, sagt Nickel. Er begrüßt es, dass der Eigentümer sein Grundstück zeitnah einzäunen will, um damit gegen die achtlosen Müllentsorger vorzugehen. Eine Einzäunung, so Heinz, stelle für die Menschen eine Hemmschwelle dar. Sie müssten dann aus dem Auto aussteigen, um ihren Müll über den Zaun zu werfen. Das sei unbequem, zeitraubend – und die Gefahr, entdeckt zu werden, sei wesentlich höher.

Mitglieder machen Aktion möglich

Die Akteure waren sich einig, dass „jammern allein oder die Suche nach einem Verantwortlichen nicht hilft“, sondern das Problem gelöst werden müsse. „Wir haben viele Personen, die helfen, und Mitglieder, die solche Aktionen möglich machen“, sagt Heinz. Die von dem Abfallentsorgungsunternehmen Aha zum Sauberkeitstag zur Verfügung gestellten Mülltüten kamen am Wochenende groß zum Einsatz. In nur 30 Minuten war jeder Müllsack fast gefüllt. Windeln, Plastikhandschuhe, Flaschen, Verpackungsmaterial, Kaffeebecher und Styroporteile wurden mit den Greifzangen eingesammelt. „Es nervt, dass Leute überall ihren Müll hinschmeißen“, sagt Scholz beim Anblick eines Plastikbechers.

Nach zwei Stunden Arbeitseinsatz war es geschafft: Das an den Wertstoffhof angrenzende Grundstück sowie der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Grünstreifen waren frei von Müll und Unrat. Viele Bürger im Ort hätten sich darüber aufgeregt, so Heinz, und auch Angst vor Ratten gehabt. Sie können sich jetzt entspannen und mit den fleißigen Müllsammlern hoffen, dass solche Aktionen in Zukunft vielleicht nicht mehr nötig sein werden.

Werstoffhöfe haben neue Anlieferbedingungen Der Wertstoffhof an der Werftstraße 14 ist seit Sonnabend wieder geöffnet – allerdings gelten dort neue Anlieferbedingungen, die den starken Andrang entzerren sollen. An geraden Kalendertagen dürfen nur Fahrzeuge anliefern, deren Kennzeichen auf einer geraden Ziffer endet. An ungeraden Kalendertagen dürfen nur Fahrzeuge mit einer ungeraden Endziffer anliefern. Der Wertstoffhoff ist wie folgt geöffnet: Dienstag von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und Sonnabend von 9 bis 14 Uhr.

Von Heike Baake