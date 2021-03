Letter

Spazieren gehen, Ostereier zählen und einen Preis gewinnen – mit diesem Konzept bietet die SG Letter 05 den Kindern in diesem Jahr wieder eine coronakonforme Ostereiersuche an. Simon Klink, der ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Sportverein absolviert, ist für das Projekt verantwortlich. „Im Zeitraum vom 27. März bis zum 10. April werden im nördlichen Zaunbereich des Leinestadions, auf Höhe des Beachplatzes und beim Ententeich zahlreiche Ostereier in der Hecke hängen“, erklärt Pressewartin Jessika Zimmermann. Die aufgehängten Eier seien vom Weg aus gut zu sehen und könnten ohne Probleme gezählt werden.

Sollten vor Ort bereits andere Kinder am Zaun mit Zählen beschäftigt sein, bittet der Veranstalter um Einhaltung des erforderlichen Abstands. Die Anzahl der gezählten Eier sollte bis spätestens 11. April, 22 Uhr, unter der Angabe des Namens des Kindes sowie dessen Alters und Telefonnummer per E-Mail an fsj@sg-letter-05.de gesandt werden.

Die ersten 100 richtigen Einsendungen erhalten einen Preis

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die ersten 100 richtigen Einsendungen erhalten einen Preis. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschäftsstelle des Sportvereins abgeholt werden. Weitere Informationen sind unter www.sg-letter-05.de/ostereisuche2021 erhältlich.

Von Heike Baake