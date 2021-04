Lathwehren

Wie lautet die Inschrift eines Steines in Kirchwehren? Welches Jubiläum feierte Lathwehren im Jahr 2015? Wie viele Bushaltestellen gibt es in Almhorst? In drei Seelzer Ortsteilen können Kinder an einem Orientierungslauf teilnehmen, bei dem sie Fragen beantworten und Aufgaben erfüllen müssen.

Ausgleich zu fehlendem Sportangebot

Ein Arbeitskreis aus den drei Orten hat auf Initiative des SG Kirchwehren/Lathwehren die Unterlagen für den Orientierungslauf erarbeitet. „Die Fragen beziehen sich nur auf den jeweiligen Ortskern“, sagt Heidi Friedrich, Pressewartin der SG Kirchwehren/Lathwehren. Das sei wichtig, falls Kinder allein und ohne Begleitung von Erwachsenen unterwegs seien.

Zwischen acht und 13 Stationen müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgehen, Fragen beantworten und kleine Aufgaben erfüllen. Bisher haben an der Aktion, die Mitte März startete, mehr als 20 Mädchen und Jungen teilgenommen. Kinder und Erwachsene seien derzeit sehr traurig, dass die Sportvereine nicht aktiv sein dürften, so Friedrich. Ein Bewegungsangebot während der Pandemiezeit käme deshalb besonders gut an.

Info: Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab bei einer der drei Kontaktpersonen telefonisch anmelden: Jochen Göhler-Jetschmann unter (0176) 83467013 für Lathwehren, Astrid von Versen-Haubrich unter (0173) 6017988 für Almhorst und Kerstin Meier unter (0175) 9720799 für Kirchwehren. Sie überreichen die Unterlagen für den Lauf und belohnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend mit einer Überraschung. Unter den abgegebenen ausgefüllten Fragebogen werden später weitere Preise ausgelost.

Von Heike Baake