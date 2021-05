Letter

Das SB-Center der Volksbank in Letter bezieht am Dienstag, 1. Juni, einen neuen Standort und wird damit barrierefrei. Wie Pressesprecher Marco Volck mitteilt, befinden sich die Automaten dann etwa 70 Meter entfernt vom bisherigen Standort an der Lange-Feld-Straße 20. Dort stehen den Kunden dann ein Ein- und Auszahlungsautomat, ein Kontoauszugsdrucker und ein SB-Terminal an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung.

„Wir freuen uns sehr, diesen SB-Service in neuen, renovierten und übersichtlichen Räumlichkeiten in Letter weiterhin bieten zu können“, sagt Volksbank-Filialdirektor Gerd Kalendruschat. „Der Zugang ist barrierefrei und damit auch gut für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung begehbar“, so Kalendruschat weiter. Seit Oktober 2020 gibt es in Letter nur noch ein SB-Center. Wer sich persönlich beraten lassen möchte, wird im Kompetenzcenter an der Wunstorfer Straße 3 in Seelze betreut.

Von Sandra Remmer