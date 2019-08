Harenberg

Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch, doch auch die vegane Ernährung, die nur auf pflanzliche Produkte setzt, wird mehr und mehr zum Thema. Der gebürtige Harenberger Rik Roggendorf lebte seit fünf Jahren vegetarisch und seit mehr als drei Monaten vegan. „Ich ernähre mich schon lange vegetarisch, da ich die Zustände in der Tierhaltung unwürdig und nicht vertretbar finde. Außerdem konsumiert die Gesellschaft viel zu viel Fleisch, und ich wollte mich daran nicht mehr beteiligen“, sagt der 20-Jährige. In Roggendorfs Freundeskreis ernähren sich viele vegetarisch, aber es sei kein großer Schritt gewesen, auf vegane Ernährung umzusteigen. „Als ich vor einem Jahr von Harenberg nach Linden gezogen bin, begann ich, fast ausschließlich vegan einzukaufen. Es ist in der Stadt auch viel leichter. Hier ist ein Bio-Markt an den anderen gereiht, und es gibt vegane Cafés und Restaurants.“

Seelzer Restaurants bieten vegane Speisen an

Doch es ist nicht unmöglich, auch in Seelze vegan zu leben, denn in Supermärkten gibt es vegane Produkte und auch in Restaurants gibt es auf Nachfrage vegane Gerichte. Restaurants wie Flügel’s oder die Bürgerstuben Seelze haben keine veganen Gerichte in der Karte, bereiten aber auf Nachfrage vegane Speisen zu. Der Koch des Restaurants und Cafes Hafenblick, Daniel Hoofdmann, bietet rein pflanzliche Gerichte an. „Es kommt zwischen acht bis zehnmal im Monat vor, dass Gäste nach veganen Speisen fragen. Wir haben auch Sojamilch und ein veganes Frühstück“, sagt Hoofdmann. Das Restaurant Manhattan Burger in Letter bietet vegetarische und vegane Burger an. „Vegane Burger sind sehr gefragt bei uns. Die hausgemachten Kartoffel-Dinkel-Patties sind oft ausverkauft. An Soßen haben wir veganen Ketchup und auch unsere hauseigene Sauce ist vegan“ ,sagt Kassem Hussein von Manhattan Burger.

Rein pflanzliche Ernährung fällt Roggendorf nicht schwer

Der Hauptgrund, sich vegan zu ernähren, ist für Roggendorf neben den ethischen Aspekten noch ein anderer: „Mich bewegen vor allem ökologische Gründe. Die extreme Tierhaltung macht durch den enormen Ressourcenverbrauch den Planeten kaputt. Zum Beispiel werden große Teile des Regenwalds für die Futterproduktion abgeholzt. Der Planet wird es nicht aushalten, dass Menschen dreimal am Tag Fleisch essen wollen.“ Dem gebürtigen Harenberger fällt es nicht schwer, sich von rein pflanzlichen Produkten zu ernähren. „Zum Frühstück esse ich gerne Haferflocken mit Obst und Hafermilch. Es gibt auch echt leckere vegane Brotaufstriche wie zum Beispiel Hummus. Ich koche viele Gemüseeintöpfe, Currys oder Vollkornnudeln.“ Auch Fleischersatz-Produkte wie das Sojaprodukt Tofu oder Seitan aus Weizen und Gluten seien leicht zuzubereiten und nicht teuer. „Auch ich lebe, abgesehen von der Ernährung, noch nicht komplett vegan. Ich habe beispielsweise auch Wanderschuhe aus Leder. Aber ich finde, man sollte sich bewusst machen, wie viele tierische Produkte man konsumiert, und ob das wirklich notwendig ist.“ Jeder sollte einmal seinen Lebensstil betrachten und über ihn nachdenken, sagt der 20-Jährige.

20-Jähriger will bei sich selbst anfangen

„Man muss sich die Probleme in der Tierhaltung und den enormen Ressourcenverbrauch einfach bewusst machen und etwas daran ändern.“ Natürlich erziele Veganismus erst seine Wirkung, wenn es viele Leute vertreten würden, aber er habe beschlossen, bei sich anzufangen. „Denn es ist einfach eine verkehrte Welt, wenn das Fleisch schon günstiger ist als das Gemüse“, meint Roggendorf.

