Seelze

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 9.45 Uhr auf der Hannoverschen Straße Richtung Lohnde gegen einen Baum gefahren. Nach Polizeiangaben wurde dem Rentner während der Autofahrt plötzlich schwarz vor Augen. Ersthelfer waren schnell am Unfallort. „Das Fahrzeug war mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit unterwegs“, sagte Polizeioberkommisar Thorsten Haupt. Das hätte eine Zeugin ausgesagt, die sich mit ihrem Auto direkt hinter dem Rentner befand. Der Autofahrer erlitt keine äußerlichen Verletzungen, wurde aber vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Heike Baake