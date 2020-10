Letter

Die Region Hannover und das Land haben Forderungen aus Letter eine Absage erteilt, an den Hauptverkehrsstraßen Lange-Feld-Straße, Klöcknerstraße und Stöckener Straße rot markierte Fahrradfurten einzurichten. Eine flächendeckende Rotmarkierung aller Einmündungen könne derzeit nicht umgesetzt werden, heißt es von der Region. Die Stadt Seelze könne die Markierungen aber selbst in Angriff nehmen. Das Land wiederum setzt rote Fahrradfurten nur an speziell ausgewählten Einmündungen ein, um Autofahrer auf besondere Gefahrenstellen aufmerksam zu machen.

SPD will mehr Sicherheit für Radfahrer

Die SPD-Fraktion im Ortsrat Letter hatte sich von einer Markierung eine bessere Erkennbarkeit der kombinierten Fuß- und Radwege in den Einmündungsbereichen versprochen. Gerade an der Lange-Feld-Straße sei der Radweg durch Parkstreifen von der Fahrbahn getrennt, wodurch Radwegnutzer von geparkten Autos schnell verdeckt und für abbiegende Autofahrer spät sichtbar seien. Die rot markierten Fahrradfurten würden die Nutzung der Wege durch Radfahrer deutlich machen, womit der kombinierte Fuß- und Radweg deutlicher zu erkennen sei und sicherer werde. Die Sozialdemokraten verweisen in ihrem Antrag darauf, dass auch die Stadt Hannover nach einem tödlichen Unfall mit der Markierung der Fahrradfurten begonnen hatte.

Region hat gegen Markierung keine Einwände

Seelzes Stadtverwaltung hatte das Anliegen aus Letter an die zuständigen Behörden weitergeleitet, die als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrten Lange-Feld-Straße, Stöckener Straße und Klöcknerstraße zuständig sind. Allerdings machte die Region für die Lange-Feld-Straße der Stadt wenig Hoffnung: Markiert würden lediglich Radfahrfurten, auch an Gehwegen mit Radfahrfreigabe, im Zuge von Umbauarbeiten oder an Stellen mit häufigen Unfällen. Im Bereich der Lange-Feld-Straße seien weder Umbauten geplant noch sei die Straße ein Unfallschwerpunkt.

Für die Klöcknerstraße und Stöckener Straße teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr der Stadt mit, dass es keine generelle Einfärbung der Radfahrfurten in ihrem Geschäftsbereich gebe. Über Markierungen würde abhängig von der jeweiligen Verkehrssituation entschieden. Durch den punktuellen Einsatz sollen Autofahrer auf besondere Gefahrenstellen aufmerksam gemacht werden. In Letter werde deshalb die Einmündung Klöcknerstraße/Leineblick eine rot markierte Fahrradfurt erhalten.

Stadt rechnet mit Kosten von etwa 8000 Euro pro Furt

„Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen der Straßenbaulastträger wäre es der Stadt daher lediglich möglich, an den Einmündungen der Lange-Feld-Straße Fahrradfurten rot zu markieren“, erklärt die Verwaltung. Nach einer groben Berechnung würde die Einfärbung einer Fahrradfurt durchschnittlich 8225 Euro kosten. Dazu kämen noch Ausgaben für notwendige Pfeile und Piktogramme. Geld dafür sei im Haushalt 2020 nicht vorhanden, und bislang auch nicht für 2021 vorgesehen. Eine Entscheidung der politischen Gremien der Stadt über das weitere Vorgehen steht noch aus.

„Man stellt Anträge, und dann passiert nichts“: Ortsratsherr Hans Pandzioch (SPD) fühlt sich von der Region im Stich gelassen. Quelle: privat

Pandzioch verhandelt mit dem Verkehrsdezernenten

Letters SPD-Ortsratsherr Hans Pandzioch wollte sich damit nicht zufrieden geben und wandte sich direkt an Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Pandzioch erinnerte Franz an eine SPD-Veranstaltung in Seelze, bei der der Verkehrsdezernent gesagt habe, dass eine Markierung in Letter für die Region kein Problem sei. In seiner Antwort verweist Franz auf die grundsätzliche Haltung seiner Behörde. Die Region könne nicht selbst flächendeckend tätig werden, habe aber nichts dagegen, wenn die Stadt Seelze aktiv werde. „Auch können wir nicht gewährleisten, dass die Markierung erneuert wird, wenn diese abgängig ist.“ Es sei unverständlich, dass nichts für Fahrradfahrer als schwächste Verkehrsteilnehmer getan werde, sagt Pandzioch. Der Sozialdemokrat fühlt sich im Stich gelassen: „Man stellt Anträge, und dann passiert nichts.“

