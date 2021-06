Seelze

Die Region Hannover hat jetzt den Haushaltsplan der Stadt Seelze genehmigt. Als Bedingung hat die Kommunalaufsicht der Obentrautstadt allerdings aufgetragen, einen Nachtragshaushalt mit höheren Gewerbesteuereinnahmen vorzulegen. Dies hat Bürgermeister Detlef Schallhorn in der Ratssitzung mitgeteilt. Vergeblich hatte zuvor die SPD-Fraktion um eine Änderung der Tagesordnung gekämpft, weil sie auch Fragen stellen wollte.

Kommunalaufsicht verlangt zunächst Erklärung

Der Rat hatte Ende März mit großer Mehrheit das Finanzpaket für 2021 beschlossen und dabei ein Defizit von rund 5 Millionen Euro in Kauf genommen. Das Minus in der Kasse hatte die Verwaltung mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen geringeren Gewerbesteuereinnahmen erklärt. Die Region Hannover als Aufsichtsbehörde wollte den Seelzer Etat wegen des Defizits und zu hoher Kreditaufnahmen aber nicht einfach durchwinken – zumal die Stadt nach Inanspruchnahme einer Finanzspritze des Landes zu einem ausgeglichenen Haushalt verpflichtet gewesen wäre. Also forderte die Region Ende Mai eine Stellungnahme der Stadt. Schallhorn hatte im Mai bereits betont, dass die Stadt ihre Gewerbesteuereinnahmen sehr vorsichtig kalkuliert habe, was zusammen mit den Corona-Ausgaben zu dem Defizit geführt habe. Die höheren Kreditaufnahmen führte der Bürgermeister darauf zurück, dass die städtischen Bauvorhaben für Schulen und Kindergärten schneller vorangingen als erwartet.

SPD will Tagesordnungspunkt zu Finanzen

Bereits Anfang Juni hatte SPD-Ratsherr Heinrich Aller kritisiert, dass die Diskussion um die Finanzen nicht öffentlich geführt werde. In der Ratssitzung am Donnerstagabend setzte Johannes Seifert (SPD) nach und forderte eine Stellungnahme des Bürgermeisters zu dem Thema. Schallhorn antwortete, dass er unter dem Punkt „Mitteilungen des Bürgermeisters“ über den Etat informieren werde. Dies war Seifert zu wenig, es müssten auch Fragen gestellt werden dürfen – was unter diesem Punkt normalerweise nicht vorgesehen ist.

Der Vorstoß der SPD sei nicht in Ordnung, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Willms. Für eine Diskussion fehlten auch schlicht Informationen. Bedenken äußerte auch FDP-Fraktionschef Harald Temmler. „Die SPD hat sich vorbereitet, wir nicht. Das geht nicht ad hoc.“ Heinrich Aller (SPD) unterstützte Seifert: Die Region habe den städtischen Haushalt für nicht genehmigungsfähig erklärt, unter Mitteilungen könne nicht diskutiert werden, also sei ein separater Tagesordnungspunkt erforderlich. Nach einer längeren Diskussion über Geschäftsordnungsfragen scheiterte die SPD schließlich an der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit, die für den zusätzlichen Tagesordnungspunkt erforderlich gewesen wäre.

Region hat Etat jetzt gebilligt

Die Region Hannover habe den städtischen Haushalt gebilligt, sagte Schallhorn. Abzüglich der Corona-Ausgaben werde das strukturelle Defizit mit circa 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Stadt solle jetzt mit einem Nachtragshaushalt das Defizit auf insgesamt 2 Millionen Euro verringern. Einzige Änderung sei dabei die Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuereinnahmen auf ein „realistisches Maß“. Der Kreditrahmen von rund 29 Millionen Euro werde ebenso genehmigt wie die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen – das Recht, erst später fällig werdende Ausgaben zu tätigen – von 62,3 Millionen Euro.

Von Thomas Tschörner